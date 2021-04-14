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一張背影照秒懂阿公帶大的！　2.2萬人曬圖證實「爸爸也是」

記者黃翊婷／綜合報導

被阿公、阿嬤帶大的孩子，身上或許多少都會有一點「老人魂」，一名網友12日在臉書「爆廢1公社」PO出一張照片，聲稱被阿公帶大的孫子，走路似乎都會把雙手放在腰後。沒想到文章一PO出，隨即引起網友熱議，至今已累積2.2萬名網友按讚，還有許多人PO出自家孩子的走路照片證實，「真的，哈哈哈哈哈」。

一張圖秒懂「阿公帶大的」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社，下同）

原PO的文章只有短短一句話，「阿公帶的孩子，應該都會這樣走路吧！」照片中，只見一名小孩穿著拖鞋，將雙手放在腰後，跟著前方的阿公在路上散步，祖孫倆的姿勢幾乎可以說是一模一樣。

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這張照片自12日公開至今，已累積超過2.2萬名網友按讚分享，大家也紛紛PO出自家孩子的照片，證實阿公帶大的孩子真的都會這樣走路，「我女兒小時後也是這樣走路的」、「真的，哈哈哈哈哈」、「我兒子也會這樣，超像老頭子」、「看過很多阿公都是這樣，孫子、孫女都會學起來」。

還有網友表示，其實不只阿公，爸爸帶的小孩走路姿勢也是把雙手放在腰後，「我爸爸也是這樣走路，從小我也是跟在爸爸後面這樣走路」、「我家是爸爸，不是阿公啊」、「我女兒小時候學爸爸走路是這樣，怎麼我發現大家都是放後面」、「我兒子是學他爸爸這樣子走」。

▼網友留言分享自家孩子學長輩走路的姿勢。

一張圖秒懂「阿公帶大的」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

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