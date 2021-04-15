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全台缺水！基隆人「除溼機日倒5桶」羨煞5千網友　2地人也喊崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

台灣正面臨嚴重的缺水問題，台中、苗栗以及北彰化地區已經開始實施供五停二限水制度。一名住在基隆的網友14日在臉書「爆廢1公社」PO文表示，基隆人每天除溼機要倒掉5桶水，這種「驕傲」非本地人可能不懂，沒想到文章一PO出掀起超過5200名網友留言熱議，還有內湖、汐止人也忍不住抱怨真的潮溼到快崩潰。

▲▼利奇馬颱風上午基隆風雨概況,基隆火車站行駛狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

▲基隆有「雨都」之稱。圖為基隆火車站。（圖／ETtoday資料照）

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原PO提到，現在全台各地都需要水，但對基隆人來說，「什麼叫缺水，教我還不一定會寫，每天除溼機要倒5桶水的驕傲你們不會懂啦！」而且他家有3台除溼機，相當於每天要倒掉15桶的水。

這篇文章PO出不到一天，吸引超過5200名網友按讚，中南部網友更是紛紛留言表示羨慕，「水送來彰化可以嗎？已經第二週供五停二了」、「台南一直都沒下雨」、「台中人羨慕ing」、「可以分一點來高雄嗎？」、「我要搬去基隆啦」、「中南部望梅止渴，羨慕的眼神不斷飄出」。

不過，這篇PO文也意外引起其他基隆人、雙北市人的共鳴，並留言感嘆，「每天下班回家都覺得我住在不同世界，14日上班認識的人看到我穿雨衣、帶雨傘，還驚奇地說『基隆下雨喔』」、「我在汐止，除溼機真的24小時全年無休，基本上5公升的儲水桶大概一天3桶，不唬爛」、「內湖半斤八兩，14公升半天一桶，沒乾衣機會死的節奏」。

▼中南部缺水問題嚴重。圖為日月潭水位下降的空拍照。（圖／記者林振民攝）

▲▼日月潭空拍,水庫,自來水,缺水,限水,乾涸,碼頭,觀光遊湖,溢流井,發電。（圖／記者林振民攝）

▲▼日月潭空拍,水庫,自來水,缺水,限水,乾涸,碼頭,觀光遊湖,溢流井,發電。（圖／記者林振民攝）

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