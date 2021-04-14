大夜正妹下班洗車聽2字開走　看後照鏡「員工傻眼臉」回神笑翻

記者黃翊婷／綜合報導

一名正妹網友14日在臉書「爆廢1公社」PO文分享自己的糗事，一早剛下大夜班，順路去加油站洗車，擦車時聽到員工說「往前」，她一個恍神就直接開走了，反應過來時，只看到後照鏡中員工一臉傻眼的表情，「但我也沒辦法回頭了。」

▲女網友洗車恍神，直接把車開走，讓加油站員工看到傻眼。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關）

原PO提到，剛剛去加油站洗車，進到最後一個步驟時，一名員工上前幫忙擦車，接著說了2個字「往前」，她以為已經擦好了，就慢慢把車開走，幾秒鐘後才反應過來，車子的另一邊根本還沒擦乾。

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「果不其然，透過後照鏡看到阿弟（員工）一臉茫然看著我，直到我的車離去。」原PO自嘲，該名員工可能看到傻眼，但她也沒辦法回頭了，事後自己在車上笑了好久，「阿弟抱歉讓你傻眼了，姐姐剛下大夜班，所以有點累了。其實中間有聽到他說兩次『好』，那時候我還想說『好什麼』，他的意思應該是叫我往前一點停下來。」

其他網友看完原PO的文章，紛紛留言跟著調侃，「有畫面」、「這有ㄎㄧㄤ」、「他（員工）雖然當下傻了，不過，他會感謝妳的」。

還有曾經在加油站工作的網友留言分享，「以前念書也在加油站幫客人洗車，擦車時把雨刷立起來，那瞬間雨刷就跟車體分離了，我跟車主隔著玻璃對望，可能我的表情很離譜，車主馬上爆笑，還好沒有要求我賠。」