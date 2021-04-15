長輩嫌棄老透天「沒新房別想結婚」　夫妻月扛6萬房貸半年崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

現代人結婚條件總少不了「有車有房」，一名網友15日在臉書「爆廢1公社」PO文替同事打抱不平，內容提到，同事婚前原本想買一棟20多年的老透天，後來被長輩以「沒新房子別想結婚」為由，硬著頭皮買2房2廳的新屋，結果房貸才繳半年就快喘不過氣，讓他覺得超傻眼，「原來還是有不知道房子現在這麼貴的長輩。」

▲原PO同事被長輩逼買新房子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO聲稱，近日剛好在籌備婚禮，與已婚的同事聊天，這才知道同事夫妻原本各存了100多萬元，想要買一棟20多年的老透天，這樣房貸只占所得2成多，負擔比較輕，沒想到回去討論結婚的事情說到購屋計畫，竟然被長輩逼著買2房2廳的新屋。

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同事的長輩相當固執，執意不能買中古屋，還說以前的年代沒有人買二手屋，都是存錢自己買，「你們家沒留房子給你也沒新房子，別想結婚！不要讓我知道你們去租房子！那是居無定所的人在做的事情！」

原PO感嘆，當下聽完真的覺得很扯，同事因為長輩的堅持，改買新屋，結果貸款才繳半年就快喘不過氣，雖然同事是雙薪家庭，月收入不到10萬元，每個月的房貸卻將近6萬元，加上長輩們沒有幫忙出資，負擔真的很大，「原來還是有不知道房子現在這麼貴的長輩」、「他們要的面子、虛榮都是浮雲，自己口袋飽才是真的，房貸占所得比超過4成，基本上完全不考慮」。

其他網友看完文章，也紛紛留言表示，「現在的房子真的好貴」、「既然買房長輩沒出錢，夫妻就不該讓他們左右決定啊」、「偷偷瞞著長輩改買別的房子不就好了」、「無言」。