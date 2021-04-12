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沒下雨也要穿雨衣！工作見大便漂過髒又累　他曝月薪破10萬元

記者黃翊婷／綜合報導

什麼工作月薪破10萬、年薪破百萬，卻很髒很累？一名網友8日在臉書「爆廢1公社」PO出一張照片，表明自己的工作就算沒有下雨也要穿雨衣，甚至會看到大便從旁邊漂過去。其他網友一看，推測他應該是做下水道相關工程，紛紛留言大讚敬佩，「這個我個人真的很佩服，之前接觸過，臭到一邊乾嘔一邊做。」

他親曝「沒下雨也要穿雨衣」工作髒又累，但月薪破10萬。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲原PO的工作令人敬佩。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社，下同）

原PO提到，自己的工作薪水很多，月薪破10萬元，年新也飆破百萬，可是很髒很累，沒有下雨也要穿雨衣，但他畢業後投入這一行，就沒有換過工作，「做過大便池，做的同時，大便從旁邊漂過，明天（指9日）又要做大便池了。」

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雖然原PO的文字描述似乎有些無奈，但文章PO出至今，已累積3萬多名網友按讚分享，並紛紛留言大讚敬佩，「可敬，職業不分貴賤！我覺得你的職業比一般人高尚多了」、「這個我個人真的很佩服，之前接觸過，臭到一邊乾嘔一邊做」、「這是個辛苦的工作，還真不是人人都有能耐做的」。

也有網友看照片推測，原PO的工作應該是下水道相關工程，「做汙水真的很辛苦，還好我做的汙水沒這塊」、「地下汙水超級辛苦！工價少、時間長又危險」、「我有聽朋友說過，全身隱約都聞得到屎味，但薪水真的多」。

▼原PO坦言薪水待遇很好。

他親曝「沒下雨也要穿雨衣」工作髒又累，但月薪破10萬。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

他親曝「沒下雨也要穿雨衣」工作髒又累，但月薪破10萬。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

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