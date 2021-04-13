大台北地區沒限水　台中妹看「供五停二」氣炸：我們次等公民？

▲霧社、德基、石岡壩蓄水跌破10%，底部乾到可散步。（圖／南投林管處、石岡壩管理中心提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣正面臨嚴重的缺水問題，台中及苗栗地區已實施「供五停二」的限水制度。對此，台中一名女網友表示，她看到全台12地都有相關限水措施，唯獨台北、新北及基隆沒有，質疑北水南調僅到新竹而忽略台中，「中部地區似乎被視為『次等公民』」。

該名女網友在論壇Dcard發文，表示整個台灣都面臨缺水問題，看到沒有資源的地方被限制，有資源的地方不需要「共體時艱」，質疑大台北地區被特定獨厚。

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▲▼原PO認為大台北地區應該要「共體時艱」。（圖／翻攝Dcard）



「停水先停中部，缺電先燒中火燃煤」她認為，北水南調忽略中部地區，讓台中居民受水之苦，中央的政策讓她感到非常困惑，「很不想說中部地區似乎被視為『次等公民』，但是種種政策真的很讓人不這麼認為。」

對此，網友看完紛紛砲轟，「地理不好不要出來發文啦，講的好像台灣調水很容易一樣」、「就是一個沒什麼常識的發言罷了，講的好像喊一下『請支援供水』，水就會從北部的水庫跑到中部的水庫一樣」、「限水是因為水不夠，和什麼等公民有何關係」、「水不夠自己到台北載啊，沒缺水的地方要限水什麼，台北人在淋雨的時候你在享受晴天欸」。

▲▼網友紛紛出來砲轟原PO。（圖／翻攝Dcard臉書）



也有北部人說出心裡話，「北部常下雨，在不缺水的時候其實是很困擾很麻煩的」、「這發文真的很小孩子，不看現實條件差異，只喊著要公平。你們享受著好天氣、天天陽光普照的同時，我們都在下雨、潮濕、這種不便是日常，但沒啥好抱怨的，凡事一體兩面，果然是小孩子才不做選擇，全都挑好的要」。

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