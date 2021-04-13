桃園抗旱擴大使用埤塘水源　鄭文燦：否則水庫恐已見底！

▲桃園地區埤塘水源擴大使用合作意向簽署儀式。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦13日出席於石門水庫依山閣舉辦的「桃園地區埤塘水源擴大使用合作意向簽署儀式」表示，桃園是抗旱的典範，這是中央與地方、政府與國軍提前部署、密切配合的成果，更見證陸軍第六軍團五三工兵群、農水署桃園管理處、石門管理處及水利署北區水資源局締結為合作夥伴，發揮四方資源，共同為桃園的抗旱工作努力。

鄭市長指出，桃園市自去年10月展開抗旱計畫，在調度、備援、節水、造水等4個領域都超前部署，包含北水南調支援新竹用水；開發利用地下水、埤塘水、放流水等備援水源，提供民生次級用水，而放流水開放廠商及消防局使用；以7%節水率為目標落實節水成效並加強工業大戶節水輔導；由水利署提供Qwater移動式淨水設施協助造水等。鄭市長說，水是桃園的生命線，透過提早部署、多方面執行抗旱工作，水情才能夠撐到現在，目前竹苗、中部地區的用水也十分吃緊，需要國人同心抗旱，度過缺水危機。

鄭市長強調，這項合作很有價值，能讓埤塘水源的備援功能發揮得更好。此次由陸軍第六軍團五三工兵群提供的快速淨水設備，一天可處理200噸以上的水量，將取用埤塘水源淨水造水，有效增加抗旱水源，彈性支援民生用水需求；清淤方面，國軍也協助執行石門水庫及上游攔砂壩的清淤工作，延長石門水庫的使用年限。

而市府與農田水利署桃園及石門管理處跨單位合作，歷經去年第二期及今年第一期停灌，感謝兩個管理處非常用心處理農民的停灌補償作業，共同面對抗旱挑戰。鄭市長說，從現在的水情來看，若沒有連續兩期停灌，現在石門水庫恐怕已經見底了，可見兩次停灌作業功不可沒。而為了涵養土地，今年桃三灌區第一期供灌7,159公頃，也由兩個管理處聯合作業，供灌先取用埤塘水，再用河川取水，最後才用石門水庫的水，讓水源作最有效率的運用。

陸軍第六軍團指揮部參謀長劉暐欣表示，近期參與部桃專案及石門水庫的清淤工作，今天是以桃園居民的身分特別感謝鄭市長及市府團隊的危機管理能力，能夠預知可能發生的問題，並採取有效的策略，以這次的抗旱工作為例，若市府沒有提早部署，可以想見現在桃園週邊的百姓生活會有很大的影響。國軍很榮幸能參與抗旱行動，一定會戮力達成任務，在抗旱工作中盡一份心力。

包括經濟部水利署副署長黃宏莆、經濟部水利署北區水資源局局長江明郎、行政院農業委員會農田水利署署長蔡昇甫、桃園管理處處長何明光、石門管理處處長林昆賢、陸軍第六軍團指揮部參謀長劉暐欣、陸軍第六軍團五三工兵群上校蔡傳聖、後備指揮部上校吳俊霖、台灣自來水公司第二區管理處處長呂崇德、市府顧問張肇良、經發局長郭裕信等均一同出席。

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