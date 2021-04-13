日本政府稱核廢水「稀釋後可喝」　謝長廷：今日不反核明日秘雕人

▲謝長廷在臉書針對日本將排放核廢水入海發表意見。（圖／取自謝長廷臉書）



記者陳家祥／台北報導

日本福島第一核電廠在311核災後，持續產生含氚核廢水，日本政府13日召開相關部會閣員會議，正式決定在2年後開始將稀釋過的福島核廢水排入海。駐日代表謝長廷表示，日本政府稱廢水「稀釋後可以喝」，排入海裡沒問題，但仍引起日本東北漁民、環保人士以及鄰國的反對，駐處會循正式管道向日方持續表達關切。

謝長廷13日在臉書表示，日本政府決定將經處理稀釋過的福島第一核電廠廢水排放入海。針對此事，我們一直都有透過管道向日方表達關切，要求日方重視多元意見，我們主管機關原子能委員會有表達反對意見，未來我們仍會繼續密切注意相關動向，搜集資訊回報國內。

謝長廷日前在臉書表示，日本政府表示廢水經ALPS處理法處理，國際核能認定安全達到標準，「稀釋後可以喝，排入海裡沒有問題」，但日本東北漁民、環保人士都反對，也有鄰國也表達關切。

謝長廷指出，台灣雖然距離較遠，但做為海洋國家，我們去年開始就數度表達關切，正式定案後還會繼續循正式管道向日方表達。

謝長廷也說，其實台灣的核一、核二廠過去也曾有發生儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海，引發「秘雕魚」爭議，「記得當時我對此事件表達強烈關心和批評」。他也在臉書貼了哏圖表態，認為「今日不反核，明日成秘雕人」。