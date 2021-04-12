美國務卿向大陸提出警告　外交部：拜登政府關切大陸對台挑釁行為

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受訪問時，針對中國大陸對台進逼行為提出警告，認為任何試圖以武力改變西太平洋和平現狀，將會犯下「嚴重錯誤」。對此，外交部發言人歐江安12日表示，拜登政府上任以來，都曾經表達對台海情勢及中國大陸對台挑釁行為的高度關切，「這展現對我國一貫堅定支持，政府會在既有基礎上持續與美方合作」。

布林肯近日接受美國國家廣播公司（NBC）電視節目「會晤新聞界」訪問時表示，認真關切北京政府對台灣採取的侵略性行為越來越強烈，導致台灣海峽緊張升溫。

布林肯認為，美國長期遵照《台灣關係法》的承諾，確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全。他在訪談中也特別強調，任何人如果試圖以武力改變現狀，將會犯下嚴重的錯誤。

對此，外交部發言人歐江安表示，拜登（Joe Biden）政府自上任以來，多次強調對台支持「堅若磐石」（rock-solid），也表達對台海和平穩定的高度重視，包括拜登總統本年2月與習近平通話，以及布林肯國務卿與中方在阿拉斯加會晤時，都曾經表達對台海情勢及中國大陸對台挑釁行為的高度關切。

歐江安說，外交部感謝美國國務卿布林肯再次公開表達對台海和平穩定的重視，展現對我國的一貫堅定支持，「我國政府將在既有良好基礎上持續與美國緊密合作，共同努力維護區域和平穩定與繁榮」。