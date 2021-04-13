李問邀蓬佩奧走訪馬祖列島　喝高粱、玩桌遊「逆統戰」

▲民進黨連江縣黨部主委李問邀請蓬佩奧訪問馬祖列島，一起喝馬祖高粱、玩桌遊「逆統戰」。（圖／李問臉書）



記者陶本和／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日分享一張吃台灣鳳梨乾的照片，而外交部也證實，今年正在努力邀請他訪問台灣。對此，民進黨連江縣黨部主委李問13日表示，如果蓬佩奧有機對訪台，歡迎他到馬祖列島走訪，一起喝馬祖高粱、玩桌遊「逆統戰」。

蓬佩奧在12日於推特上分享一張在家下棋的照片，有趣的是，他手上拿了一包台灣的鳳梨乾，而推文則寫著，「身為自由的擁護者，正在享受台灣鳳梨乾」，文末更寫「Checkmate」，意味對著中國大陸被他「將了一軍」。

對此，李問13日在臉書表示，感謝蓬佩奧對台灣的支持，如果他有機會訪問台灣，歡迎他到馬祖列島走訪，一起喝杯馬祖高粱酒，也玩一下桌遊「逆統戰」。

值得關注的是，美國在台協會（ AIT）發言人孟雨荷近日也到馬祖南竿參觀「美軍足跡館」，指出裡面的壁畫提醒了大家，台美長遠的安全合作歷史。

AIT指出，馬祖防衛指揮部於2014年特別設立「美軍足跡館」，以保存1951至1979年間美國陸軍所留下的文化遺址和足跡。2013年台灣士兵進行牆面油漆刮除作業時意外發現這幅巨型壁畫，據悉是1963年到1970年間由當時派駐馬祖的美軍官兵所繪製。

對於AIT罕見的動作，國際關係學者、北醫大通識中心教授張國城表示，雖然不是首次有美國官員至馬祖參觀，但這次明確談及台美的安全合作，似乎意在提醒台灣人，沒有「美軍不協防金馬」這種事。