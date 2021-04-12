卸任續挺台！　美前國務卿PO西洋棋配「台灣鳳梨乾」：支持自由

▲美國前國務卿蓬佩奧一邊下西洋棋，一邊吃台灣鳳梨乾。（圖／翻攝Twitter@mikepompeo）



記者吳美依／綜合報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在任期間，施行許多對台有利的政策，他卸任後延續挺台態度，今日更在推特發文，分享自己一邊吃台灣鳳梨乾，一邊下西洋棋的相片，「身為自由的支持者，來享受一些台灣的鳳梨乾吧。將軍！」

As a proponent of freedom, enjoying some Taiwanese dried pineapple. Checkmate. pic.twitter.com/Y0wD2E3GDt — Mike Pompeo (@mikepompeo) April 11, 2021

照片中，蓬佩奧眼神專注凝視棋盤，看起來略為嚴肅，雙手卻拿著來自台灣的美味零食。他提到的西洋棋術語「將軍」在日常生活中可用以表達「徹底勝利」，因此也被外界認為別有用意。

Glad that @mikepompeo likes Taiwanese dried pineappleswhich I have been sharing around town. https://t.co/M8QYlke8RK — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) April 12, 2021

台灣駐美代表蕭美琴3月30日和蓬佩奧在華府雙橡園會面，討論雙方共享民主、自由等核心價值，她也特別請對方享用鳳梨酥、珍珠奶茶等台灣美食。

蕭美琴今日稍早轉推此文，並且寫道，「很開心蓬佩奧先生喜歡我分享的台灣鳳梨乾」。

蓬佩奧「抗中友台」立場鮮明，多次抨擊中國，力挺台灣參與國際事務，更於卸任前夕宣布解除美台官方交流限制。他3月接受《中央社》採訪，被問及未來訪台的可能性，雖坦言不便透露相關規劃，但對此表達期待。

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