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「蜜糖吐司」時尚名媛再推新品牌　高顏值陶瓷鍋具美到愛上做菜

Dazzling陶瓷鍋具（圖／東森購物提供）

▲時尚名媛Janet楊秀容成立Dazzling Home，首波推新系列時尚精緻廚具。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

時尚名媛Janet Yang楊秀容繼推出餐飲品牌Dazzling Cafe 蜜糖吐司，今年更跨足居家美學領域，打造全新品牌Dazzling Home，首波以精緻廚具出發，運用創新技術及工藝美學，打造滿足各式烹調需求產品，白色系配上石紋灑滿鍋身，質感木紋手柄設計，名人好友一同瘋開箱！Dazzling Home開館慶，東森購物網推出全館優惠85折，由時尚名媛Janet楊秀蓉首推陶瓷不沾鍋具8件組，東森價6,013元，另再加碼回饋東森幣10%。

受疫情影響，民眾待在家裡時間變長了，使得人們更重視居家生活品質，不少人開始變得喜歡在家下廚，市面上個性化餐廚用品因而大受歡迎。Janet楊秀蓉一手打造的Dazzling Home，首波推出陶瓷鍋具，超美型鍋身，搭配木紋手柄及手柄抗熱技術，使用不燙手，獨特手握拇指弧形設計，舒適好握，且可輕巧翻炒不費力，烹飪料理後，直接端上餐桌，擺盤瞬間升級。此外，鍋蓋邊緣採用矽膠材質，細緻柔滑觸感絕佳，同時可保護鍋具，延長使用壽命。

陶瓷鍋因具有導熱快、受熱均勻、不沾鍋、不留刮痕等特性，再加上外型輕巧時尚，近來廣受消費者歡迎，Dazzling Home將美學融入居家生活，陶瓷塗層的鍋具，除擁有卓越不沾效能，少量油輕鬆烹煮健康料理，高溫無化學物釋出，不含重金屬，讓民眾能安全又安心的享受居家料理時光。

Dazzling陶瓷鍋具（圖／東森購物提供）

▲超美型陶瓷鍋具打造美學生活，新系列產品開館慶，東森購物網推出全館享優惠85折。

►Dazzling Home 陶瓷不沾鍋具8件https://www.etmall.com.tw/i/2895539

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