｢南迴地景藝術季｣跨三大洲　14件精彩作品橫越南迴邊境

▲▼ 台東縣政府於11日晚間在太麻里鄉金崙海灘舉行「南迴地景藝術季—邊境的游移」前導記者會 。（圖／記者楊漢聲翻攝；下同）

記者楊漢聲／台東報導

為持續推動南迴地區發展、活化在地特色，台東縣政府今年重啟規劃南迴藝術計畫，並於11日晚間在太麻里鄉金崙海灘舉行「南迴地景藝術季—邊境的游移」前導記者會，以南迴地域自然及人文生態為基底，讓創作洄游在山海邊之聚落，與當地社群、文化傳統交疊出新邊境景象與連結。

台東縣長饒慶鈴表示，此次邀請包括饒愛琴等國內外14組橫跨三大洲藝術家，利用不同素材及表現方式，融合在地生活特色創作，帶領更多民眾體驗南迴的魅力。前導宣傳活動由金崙部落族人燃起篝火，賓茂國中VASA原舞團吟唱排灣古謠。貴賓與藝術家手持卵石疊石堆，象徵將眾人的力量緊扣並凝聚在一起；在篝火與吟唱聲互相輝映下，南迴地景藝術季隨著生命力的韻律宣告啟動。

文化處指出，今年藝術季邀請國內藝術家包括饒愛琴、安聖惠、伊誕．巴瓦瓦隆、邱尚為、林子堯、武玉玲、哈拿．噶琉、陳宣誠、杜瓦克．都耀與陳淑燕共創，以及國外藝術家：以色列Idan Zareski、印尼I Wayan Sadera、南非Strijdom van der Merwe及美國Andres Amador，藉由不同國籍、族群及文化的藝術家，以創作為媒介去詮釋他們所感受的南迴地區大麻里、大武、金峰及達仁四鄉，轉化為藝術符碼，同時串連並整合在地資源，讓作品能更貼近當地風土人文，擴延民眾體驗與認識南迴的視野和角度。





►APPLE限時搶購





►二手票券豐富你的生活

