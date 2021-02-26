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中印外長通話：建立溝通熱線，推動邊境局勢降溫

▲▼印度外交部長蘇傑生與中國大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲印度外交部長蘇傑生與大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部長王毅與印度外長蘇傑生昨（25）日針對雙方在邊境上的摩擦通電話，雙方均表示同意建立溝通熱線，及時交換意見。王毅表示，去年中印邊境事態的是非曲直十分清楚，既往教訓值得深刻汲取。蘇傑生則認為，印方願從兩國關係長遠發展和整體大局出發，落實兩國領導人達成的重要共識，推動雙邊關係儘早重回正軌。

▲▼王毅在藍廳論壇上表示，盼美國能取消川普政府對中國加徵關稅等政策。（圖／達志影像／美聯社）

▲王毅表示，中印邊境事態的是非曲直十分清楚，既往教訓值得深刻汲取。（圖／達志影像／美聯社）

《中新社》報導，王毅指出，近期，印度對華政策發生搖擺倒退，兩國務實合作受到影響干擾，這不符合雙方利益，「過去幾十年經驗反覆表明，突出分歧無助於問題的解決，還會侵蝕互信的基礎。」

王毅提到，中印一線部隊在班公湖地區完成脫離接觸，現地局勢明顯緩解，「雙方務必珍惜當前來之不易的局面，共同鞏固既有成果，保持磋商勢頭，進一步緩和事態，完善邊境管控機制，推進邊界談判進程，不斷積累增進互信，實現邊境地區和平安寧。」

▲▼ 印度軍隊發布中國部隊2021年2月15日自中印邊境拉達克班公湖（Pangong Tso）地區撤離的照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 解放軍自中印邊境拉達克班公湖（Pangong Tso）地區撤離。（圖／達志影像／美聯社）

蘇傑生則表示，日前兩軍在班公湖地區脫離接觸是雙方認真落實兩國外長莫斯科共識的重要成果，「印方希同中方加強對話協商，儘快實現其他地區全面脫離接觸，推動兩國邊境局勢持續降溫，維護邊境地區和平安寧。」

王毅認為，中印關係持續走低，對雙方都是不必要的消耗和損失，「要堅持兩國領導人達成的戰略共識，堅定走相鄰大國互信合作的正路，不走懷疑猜忌的歪路，更不走消極倒退的回頭路；要妥處邊界問題，避免雙邊關係因此陷入負面循環。」

▲▼中印衝突、畫面細節 。（圖／翻攝 央視、中國新聞網）

▲中印雙方在邊界發生衝突 。（圖／翻攝 央視、中國新聞網）

王毅強調，邊界爭議是客觀現實，應予足夠重視和認真對待，但邊界問題不是中印關係的全部，應置於雙邊關係適當位置，「要堅持兩大新興經濟體攜手發展的大方向，並肩前行而不是相互牽制，合作發展而不是互壘高牆，雙方可以從易到難，循序漸進，為進一步改善兩國關係、推進務實合作積累條件。」

對此，蘇傑生表示，印方願從兩國關係長遠發展和整體大局出發，落實兩國領導人達成的重要共識，推動雙邊關係儘早重回正軌。
 

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