　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

我在找我指頭！　雲南警追捕人蛇集團首腦遭咬斷一指節

▲雲南邊境巡警接獲線報，鎖定可疑廂型車後一擁而上。（圖／翻攝中國長安網）

▲雲南邊境巡警接獲線報，鎖定可疑廂型車後一擁而上。（圖／翻攝中國長安網）

記者魏有德／綜合報導

大陸雲南一名輔警馬為（化名）參與追捕人蛇集團首腦行動，逮捕「蛇頭」後，馬為獨自捂著手在現場低頭左顧右盼，此時，同行員警才發他的右手小指被咬掉一個指節，骨肉清晰可見，正冒出大量鮮血，馬為這才忍痛表示，「我在找我的指頭！」

▲雲南邊境輔警馬為抓捕人蛇集團首腦過程中被咬掉小指指節。（圖／翻攝中國長安網）

▲雲南邊境輔警馬為抓捕人蛇集團首腦過程中被咬掉小指指節。（圖／翻攝中國長安網）

《中國長安網》報導，雲南普洱邊境管理支隊瀾滄邊境管理大隊3月24日接獲線報，有人蛇集團準備運送他人偷越國（邊）境。接到任務後，作為邊境管控專職輔警的馬為迅速和3名員警開展排查，最終在瀾滄縣勐朗鎮大橋頭觀景台附近鎖定一輛可疑廂型車，展開追緝行動。

▲雲南邊境輔警馬為被咬掉指節後，前往醫院縫合。（圖／翻攝中國長安網）

▲雲南邊境輔警馬為被咬掉指節後，前往醫院縫合。（圖／翻攝中國長安網）

鎖定目標後，員警一擁而上，人蛇集團成員奪門而逃，此時，馬為迅速衝上前抱住主嫌，將其拽倒在地和其餘員警合力將其控制，過程中，該名集團首腦仍不斷反抗、辱罵並試圖逃脫，就在這段時間，馬為的右手小指指節被咬斷，待將所有人控制住後，才被同行員警發現，趕緊送醫縫接斷指。

▲雲南邊境線長達80公里，成為人口販子偷渡的熱區。（圖／翻攝中國長安網）

▲雲南邊境線長達80公里，成為人口販子偷渡的熱區。（圖／翻攝中國長安網）

回憶抓捕情況，馬為表示，「當時沒想那麼多，衝上去就直接按住他，害怕的話就不會穿這身制服了，往後遇到類似情形，還是會義無反顧衝上去。」

隨後，當地邊境查緝人員已此案為突破口，成功端掉長期在邊境窩藏的人蛇集團，共抓獲14人，搗毀窩藏據點2處。

ET快訊
忍15年！4體操選手控「金牌教練性侵」：每次都像死了
太魯閣事故　第一通報案電話曝光！
生還女淡淡說「我後面的人都死了…」　麻醉醫急救現場心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

清潔工河裡撈出280萬現金　網傳「領導藏贓款」...警方回應來了

港新版中學歷史課本去英化　鴉片戰爭「加入」中國觀點

《人類減貧的中國實踐》白皮書公布：7.7億農村人口擺脫貧困

我在找我指頭！　雲南警追捕人蛇集團首腦遭咬斷一指節

謝謝老闆！　廣東土豪掃墓每人發1萬6現金...現場大排長龍

大義滅親！　姪上網檢舉貪官舅...地方政府這樣回覆

狗血劇情再現？　結婚當天發現媳婦是親生女兒...結局還有神轉折

飯店睡到一半感覺「臉癢癢的」！　出差男開燈崩潰：床上爬滿白蟻

戰爭不是北京的「計劃」　美前情報員：真正關鍵在華府

中日外長熱線　王毅成語連珠炮痛批：不要把手伸得太長了

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

清潔工河裡撈出280萬現金　網傳「領導藏贓款」...警方回應來了

港新版中學歷史課本去英化　鴉片戰爭「加入」中國觀點

《人類減貧的中國實踐》白皮書公布：7.7億農村人口擺脫貧困

我在找我指頭！　雲南警追捕人蛇集團首腦遭咬斷一指節

謝謝老闆！　廣東土豪掃墓每人發1萬6現金...現場大排長龍

大義滅親！　姪上網檢舉貪官舅...地方政府這樣回覆

狗血劇情再現？　結婚當天發現媳婦是親生女兒...結局還有神轉折

飯店睡到一半感覺「臉癢癢的」！　出差男開燈崩潰：床上爬滿白蟻

戰爭不是北京的「計劃」　美前情報員：真正關鍵在華府

中日外長熱線　王毅成語連珠炮痛批：不要把手伸得太長了

日職台灣內戰　吳念庭vs宋家豪有機會投打對決

疫情10死...太魯閣號卻奪50命　陳學聖：「意外」能帶過政府責任？

長腿歐告路上遇「矮胖汪」！兩狗相視打量　媽笑慘：每次都看超久

清潔工河裡撈出280萬現金　網傳「領導藏贓款」...警方回應來了

2周大寶寶「嬰兒車被撞爛」慘死！　爸媽心碎：第1次全家出遊

小兒子2天後打疫苗！　徐乃麟表態「不敢打」原因曝光

情侶約會聖地「西堤跌落神壇？」　網戰爆：多加預算秒選buffet

衛生所假日可做癌症篩檢　竹市加碼抽1萬元禮券

臥室飄惡臭！人妻摸床墊驚「有硬塊」　下秒剪開挖出屍體

揪3娃排隊小便！　奴才回家「汪老師」秒開飛機：它們也要尿啦

樂團主唱過世！3天前大港開唱後失蹤　公司證實死訊：從愛河撈起

大陸熱門新聞

輾過男童忘拉手剎車　休旅向後滑再輾一次

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

狗血劇情再現？ 結婚當天發現媳婦是親生女兒...結局還有神轉折

謝謝老闆！ 廣東土豪掃墓每人發1萬6現金

一夜4次懷孕了！輕熟女淚訴被侵犯

中日外長熱線 王毅成語連珠炮痛批：不要把手伸得太長了

睡覺感覺臉癢癢的　男開燈崩潰

台海危機「關鍵不是北京」

姪上清廉網「舉報貪官舅」

太魯閣號輕傷陸生回憶事發瞬間：列車煞了8節車廂的距離才停下來

長髮女全裸被虐到尿失禁　男女狂笑錄影：好噁

大陸42天無中高風險區破功

充氣城堡被大風吹走　2歲女童身亡

老公沉迷手遊「不管男嬰嗆到」　母子俱亡

更多熱門

相關新聞

大陸42天無中高風險區破功

大陸42天無中高風險區破功

大陸本土疫情保衛戰再度啟動，雲南省衛健委網站今（6日）最新消息指出，截至4月5日0時至24時，雲南省新增確診病例15例，無癥狀感染者2例。新增15例確診病例中，有7例是中國籍；有8例是緬甸籍。雲南爆發疫情，也打破大陸42天以來沒有中高風險地區的紀錄。

雲南爆本土確診　陸衛健委：或從緬甸傳入

雲南爆本土確診　陸衛健委：或從緬甸傳入

雲南瑞麗24hrs內完成普篩！30萬人採樣結束

雲南瑞麗24hrs內完成普篩！30萬人採樣結束

雲南瑞麗新增6+23最小才5歲　4邊境縣市全面打疫苗

雲南瑞麗新增6+23最小才5歲　4邊境縣市全面打疫苗

雲緬邊境爆6本土確診　「姐告大橋」禁通行

雲緬邊境爆6本土確診　「姐告大橋」禁通行

關鍵字：

人蛇集團蛇頭小指邊境雲南

讀者迴響

熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

網紅捐款挨轟「在炫耀」　怒嗆：這些人真噁心

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

福原愛連夜搬家！欲賣東京不倫屋

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面