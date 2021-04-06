我在找我指頭！　雲南警追捕人蛇集團首腦遭咬斷一指節

▲雲南邊境巡警接獲線報，鎖定可疑廂型車後一擁而上。（圖／翻攝中國長安網）

記者魏有德／綜合報導

大陸雲南一名輔警馬為（化名）參與追捕人蛇集團首腦行動，逮捕「蛇頭」後，馬為獨自捂著手在現場低頭左顧右盼，此時，同行員警才發他的右手小指被咬掉一個指節，骨肉清晰可見，正冒出大量鮮血，馬為這才忍痛表示，「我在找我的指頭！」

▲雲南邊境輔警馬為抓捕人蛇集團首腦過程中被咬掉小指指節。（圖／翻攝中國長安網）

《中國長安網》報導，雲南普洱邊境管理支隊瀾滄邊境管理大隊3月24日接獲線報，有人蛇集團準備運送他人偷越國（邊）境。接到任務後，作為邊境管控專職輔警的馬為迅速和3名員警開展排查，最終在瀾滄縣勐朗鎮大橋頭觀景台附近鎖定一輛可疑廂型車，展開追緝行動。

▲雲南邊境輔警馬為被咬掉指節後，前往醫院縫合。（圖／翻攝中國長安網）

鎖定目標後，員警一擁而上，人蛇集團成員奪門而逃，此時，馬為迅速衝上前抱住主嫌，將其拽倒在地和其餘員警合力將其控制，過程中，該名集團首腦仍不斷反抗、辱罵並試圖逃脫，就在這段時間，馬為的右手小指指節被咬斷，待將所有人控制住後，才被同行員警發現，趕緊送醫縫接斷指。

▲雲南邊境線長達80公里，成為人口販子偷渡的熱區。（圖／翻攝中國長安網）

回憶抓捕情況，馬為表示，「當時沒想那麼多，衝上去就直接按住他，害怕的話就不會穿這身制服了，往後遇到類似情形，還是會義無反顧衝上去。」

隨後，當地邊境查緝人員已此案為突破口，成功端掉長期在邊境窩藏的人蛇集團，共抓獲14人，搗毀窩藏據點2處。