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牯嶺街小劇場、誠品書店首次加入！「2021城南有意思」亮點一次看

▲▼文化總會「2021城南有意思」系列活動，由「童謠安可體驗特展」拉開序幕。（圖／記者林育綾攝）

▲文化總會「2021城南有意思」系列活動，由「童謠安可體驗特展」拉開序幕。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化總會舉行2021「城南有意思」已邁入第4年，今年主要活動集中在4月2日至3日舉行，同樣串聯城南所在的場館、店家，更響應「台日友情」主題。其中「春日晒書市集」將有豐富的日本漫畫、雜誌，包括奈良美智圖書能一網打盡，還首度邀請誠品書店加入；而「牯嶺街小劇場」也因為重新開幕，今年將共襄盛舉！

文總副秘書長李厚慶表示，今年的「城南有意思」飄著濃濃日本味，從城南的歷史與文化出發，探索呈現日治時期迄今百餘年來，食衣住行育樂各個面向的變化與回憶，傳遞台日友好情誼。

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▲▼文化總會「2021城南有意思」系列活動，由「童謠安可體驗特展」拉開序幕。（圖／記者林育綾攝）

▲2021城南有意思由「童謠安可體驗特展」拉開序幕。（圖／記者林育綾攝）

童謠安可體驗特展

「2021城南有意思」系列活動，由「童謠安可體驗特展」拉開序幕，即日起至5/9在「文總城南空間NO.1」展出，可以聽到源於日本、在台灣亦耳熟能詳的兒歌，包括《紅辣椒パプリカ》、《大象》、《桃太郎》、《下雨》等童謠，結合大型互動遊戲，像是大唱盤舞台等，讓大小朋友輕鬆透過音樂，接觸各國文學魅力。

▲▼文化總會「2021城南有意思」系列活動，由「童謠安可體驗特展」拉開序幕。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「童謠安可體驗特展」即日起至5/9在「文總城南空間NO.1」展出，適合親子同樂。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化總會「2021城南有意思」系列活動，由「童謠安可體驗特展」拉開序幕。（圖／記者林育綾攝）

李厚慶提到，《紅辣椒パプリカ》是由日本音樂人米津玄師作曲、作詞和製作的歌曲，其在＜NHK＞YOUTUBE頻道的影片，自2018年累積至今達2.19億次觀看數，影響力從兒童擴大到全年齡段，轟動全日本。他說，這些都是許多台灣人兒時的記憶，也是台日間共同的旋律，文總特別規劃進特展中，象徵台日間深厚的情感。

牯嶺街小劇場加入

原建於1906年的日本官舍、有著傳統日式建築外觀的「牯嶺街小劇場」一直是城南好鄰居，但過去3年間閉館整修，終於在去年10月重新開幕，並串聯響應城南活動。

▲▼2019城南有意思（圖／中華文化總會提供）

▲「春日晒書市集」今年有豐富日本主題書，誠品書店更首度入列。（資料圖／文化總會提供）

春日晒書市集

「春日晒書市集」以台灣第一舊書街「牯嶺街」的文史記憶為基底，邀請在地書攤、複合式書店、特色雜誌、獨立出版、文創小物、特色桌遊及延慧書庫共同參與，除了三民書局及楨德圖書外，誠品書店也首次入列！而響應台日友誼，現場將會有日本漫畫、日籍雜誌、日風選物等，現在火熱的奈良美智相關圖書也能一次補齊。

春日好好市集

「春日好好市集」將在南海學園盛大展開，網羅全台各地優質的農特產品及青農精品加入，並邀請動保團體參與，藉由寓教於樂的方式，感受台灣的豐沛生命力。

城南散散步、城南童樂會

連續3年一開放報名就秒殺的「城南散散步」城市導覽同樣不缺席，跟著導覽人員的腳步，一同穿梭時光，漫步迷人的台北城南；而「城南童樂會」今年則呈現不同以往的面貌，由一群國中二年級的學生，一手操辦「中二運動會 手機收起來」活動，設計4大運動項目，採用新玩法讓同儕間有更多互動交流。

▲▼文化總會「2021城南有意思」。（圖／文化總會）

▲文化總會「2021城南有意思」。（圖／文化總會）

今（26）日文總舉行「2021城南有意思」系列活動宣傳記者會，新任副會長鄭麗君也出席，並表示城南一直是文教氣息濃厚、博物館濃度最高地方，對她而言還有「家鄉味」，因為從小唸書、出社會第一份工作都在這，這裡也是很多人知識啟蒙之處。

她認為「城南有意思」之所以能愈來愈精彩，是許多場館、商家、博物館、藝文團體，以及公部門共同串聯響應，而一座城市形塑每個世代，而每個世代也都再重新定義每座城市，同時也是定義自己的未來。身為母親的她，也特別推薦家親子族在連假前往。

▲▼2021城南有意思記者會。（圖／文化總會）

▲鄭麗君出席「2021城南有意思」記者會。（圖／文化總會）

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