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5分鐘影片花1個月！《匠人魂》導演曝心聲：平凡故事被看見很值得

▲▼《文化ya總會》邀請紀錄片導演黃鈴媛分享。（圖／文化總會提供）

▲「文化ya總會」邀請紀錄片導演黃鈴媛（中）分享。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

文化總會製作《匠人魂》系列影片，挖掘台灣匠人，發揚在地文化，其中合作導演之一黃鈴媛提到，短短5分鐘的影片，背後花了1個月時間做田調、溝通、拍攝，仍然樂此不疲，她發現「原來把看似平凡的人物背後的故事讓更多人看到，會這麼有成就感」，藉此認識到這些「課本不會介紹的優秀人物」，而每個人的故事原來這麼值得被看到。

紀錄片導演黃鈴媛接受文化總會電台節目「文化ya總會」邀請，分享拍攝紀錄片的甘苦，文總發言人暨節目主持人湯佩儀表示，黃鈴媛一直是《匠人魂》系列影片合作的導演之一，過去透過她的鏡頭，重溫了旗袍老師傅的浪漫、製鼓人敲出細膩的精神，此外，包括甫高齡94歲去世的雲林哨角工藝師魏佑謙、萬華打金師鍾春忠、彰化製鼓師黃呈豐等影片，也是由她執導，絲絲入扣的體現「匠人魂」。

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▲▼文化總會《匠人魂》曾介紹「玉鳳的旗袍店」陳忠信師傅。（圖／林政億攝／中華文化總會）

▲▼文化總會《匠人魂》曾介紹「玉鳳的旗袍店」陳忠信師傅，該集由黃鈴媛執導。（圖／林政億攝／中華文化總會）

▲▼文化總會《匠人魂》曾介紹「玉鳳的旗袍店」陳忠信師傅。（圖／林政億攝／中華文化總會）

湯佩儀進一步說，黃鈴媛導演曾以《咱是走車人》一舉拿下勞動金像獎的勞動紀錄片第一名，那是她就讀台灣藝術大學所拍攝的畢業作品，黃鈴媛導演雖然年輕，卻有著細膩且獨特的觀察角度，著實令人敬佩。

談到接觸紀錄片的源起，黃鈴媛在大學時期的畢業製作拍攝《咱是走車人》，以她上學途中經常遇到的公車女司機為主角，深度了解她的故事，並精準反應了當下的社會氛圍。這部獲獎的作品讓一向以為自己不愛跟陌生人講話的她發現，「原來把看似平凡的人物背後的故事讓更多人看到，會這麼有成就感」，從此便走上紀錄片導演之路。

而她執導過幾部文總出品的《匠人魂》影片，在她的鏡頭下，製作旗袍的老師傅，彷彿王家衛電影的主角，有著寂寥的浪漫；製鼓的人則帶著雄壯的氣魄，敲出細膩的精神。

黃鈴媛認為，「匠人魂」系列影片，讓她認識到這些課本不會介紹的優秀人物，他們每個人的故事原來這麼值得被看到，即便短短5分鐘的影片，至少要花1個月的時間做田野、溝通以及拍攝，依舊樂此不疲。

▲▼文化總會《匠人魂》曾介紹「玉鳳的旗袍店」陳忠信師傅。（圖／林政億攝／中華文化總會）

▲《匠人魂》曾介紹「玉鳳的旗袍店」，在黃鈴媛的鏡頭下，製作旗袍的老師傅，彷彿王家衛電影的主角（圖／林政億攝／中華文化總會）
 
拍紀錄片最辛苦的地方在哪裡？她表示，每部作品都有辛苦的地方，近期印像較深的就是日前萬華青山宮的影片，由於這是地方盛事，其中又有錯綜復雜的關連性，因此光是與「人」的溝通，就是一大難事。而在拍攝「台北夜巡-艋舺青山宮」時，黃鈴媛面臨的另一個問題是，該從什麼角度講述故事，最後她定調「傳承」，因為這些陣頭、家將，大多是一代傳一代，有著家族的緊密連結。
 
演員拍戲時，若太過投入當曲終人散時，有時會遇到無法抽離角色的情況；而紀錄片導演長時間與拍攝主題靠近，是否也會有類似情形發生？黃鈴媛說，這倒不至於，但會有無法「消化」的時候，所以當一部作品結束拍攝時，會需要一個「篩子」，慢慢的篩掉、消化一些東西，直到沒有雜質留下時，就可以再啟動下一部作品。
 
文總本週「文化很有事」單元，也會介紹台灣早期難得活躍在藝術界中的女畫家、「台展三少」之一陳進的故事。「ya總會上檔」則分享去年因為疫情而延後舉辦的城南有意思，今年則是如期在兒童節期間與辦下半年還有機會到中南部舉辦，讓更多大小朋友同樂。

影／《匠人魂》玉鳳的旗袍店：

影／《匠人魂》製鼓的人：

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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