爸外遇娶回小37歲學生妹！她目睹後母曖昧鮮肉…撂1句全場臉嚇歪





▲「後母」比原PO還小。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名24歲的女網友發文表示，爸爸因外遇而選擇離婚，2年前，58歲的爸爸更是交了一個21歲的小女友。兩人近日登記結婚，然而原PO某天卻在西門町看到「後母」靠在男生朋友身上，讓她忍不住上前狠酸一句，雖然空氣當場凝結，不過她看到對方朋友錯愕的表情倒是很開心。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

原PO在Dcard上匿名表示，她今年24歲，雙親離婚後，她與媽媽同住，弟弟則與爸爸同住，不過姊弟倆感情倒是不受父母影響。2年前，58歲的爸爸交了一個21歲的小女友，對方總是任性的提各類要求，像是要他買東西、要他載，甚至還要他幫忙支付和閨蜜出國旅遊的費用。

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除此之外，小女友還會時不時私訊弟弟，並在半夜敲對方的門，讓人不堪其擾。原PO和弟弟都對小女友的行徑嗤之以鼻，不過，對方近日還是和爸爸登記結婚了。

▲原PO在西門町遇到「後母」。圖與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

日前，原PO去西門町看電影，正巧碰到「後母」，還撞見對方靠在男生朋友身上，讓她實在忍無可忍，上前露出燦笑狠酸，「嗨！二媽你也來看電影喔？」讓空氣瞬間凝結，「後母」身邊的朋友也一臉錯愕。

由於弟弟之前就發現「後母」的IG上沒有任何與爸爸有關的事情，因此原PO就猜想對方朋友應該不知道「登記結婚」一事；而她在脫口而出那句話後，也覺得相當爽快。事後，原PO補充道，她完全不在乎爸爸有沒有被綠，只是抱著看笑話的心態，因為兩人一個要錢、一個要身體，她都覺得很噁心。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「『嗨二媽』好可愛、調皮調皮的感覺」、「就只是把你爸當提款機吧，然後在外面玩好玩滿」、「有錢能使鬼推磨又再次驗證了」、「好慘，這樣你爸以後遺產多個人要分了」、「40、50歲男人找21歲，人生勝利」、「你爸就提款機ATM啊」、「各取所需」、「該不會她朋友都不知道她結婚了吧」。

▼原PO全文。（圖／翻攝自Dcard）