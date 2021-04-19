荳荳遭批「濫用影響力」公審！她逆風發文：意圖毀了采子、何孟遠





▲采子、何孟遠。（圖／翻攝自采子Instagram、何孟遠Instagram）

記者施怡妏／綜合報導

何孟遠參加《全明星運動會2》打開知名度，卻被爆出背叛女友荳荳（何紫妍），劈腿同為節目班底的采子（謝采紋），2人雙雙宣布退出節目，網路上許多罵采子及何孟遠的聲音，但有一名女網友卻表示，對荳荳感到很失望，利用公眾人物的身分，拿感情問題去公審其他人，貼文一出後，立刻引發討論。

該名女網友在Dcard上發文，經過這次事件，對荳荳感到很失望，之前荳荳被爆出MV抄襲南韓歌手IU，很多粉絲心急，希望她快點處理事情，結果對方拖拖拉拉，用超沒誠意的限動滅火，還認為她大家都在追殺她，「把所有擔心的人都打成酸民」，認為外界一直「追殺她」。

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如今荳荳卻拿私事去公審他人，原PO指出，一副踩在道德制高點一樣公開發文，意圖毀了采子跟何孟遠，認為荳荳處理事情的態度很有問題，「私事>公事？自己工作的大錯就不是錯？感情私事就追殺到底？什麼『本來不想講的』還不是講了？」並譏諷「自己體會過這種感覺，所以也要別人嚐嚐是嗎？」

▲荳荳心碎療傷中。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）

貼文一出後，立刻引起討論，有人支持原PO的說法，但也有人認為原PO發這篇文就是在公審，沒有資格說別人，「不就是因為孟采兩人發出說謊的聲明，才逼得荳荳出來指名道姓的講清楚嗎？她並不是一發現劈腿就發文公審吧？」「妳風紀股長嗎，人家IG抒發也不行喔」、「我也討厭她抄襲的事 ，但就事論事，別人很明顯劈腿說謊，她還不出來說清楚的話，那才是被看扁吧」。

事後，她也更新貼文向大家道歉，「這篇文章真的有涵蓋我私人的情緒，可能沒有達到大家心目中的客觀，個人文字能力不足，非常抱歉，最初是因為想要聚焦在『公審』以及『處理事情的方法』討論」，發文的目的是希望可以「拒絕網路公審」的文化，對於網友們批評指教，她也都虛心接受「謝謝大家」。