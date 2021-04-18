「處女膜是品質證明！」他不願拿200萬娶妻　狠嗆：二手的差很多

▲貼文指出，「處女膜代表一種品質證明」。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「不是處女，憑什麼叫我拿200萬娶你？」一名男網友煞有其事的發文表示，對他來說，處女膜是一種品質證明，「全新與二手」是不能相提並論的，結婚的其中一個目的就是傳宗接代，因此是不是「處女」真的很重要。該文一出，隨即被網友罵翻，不過事實上，原PO是轉貼一則2015年的PTT貼文。

原PO在Dcard上，以「不是處女，憑什麼叫我拿200萬娶你」為題匿名發文，文中提到，他不是付不起200萬元，但是鈔票不是簡單的紙，處女膜也不是可有可無的膜，「處女膜代表一種品質證明」，全新和二手的真的有差，如果女人對男人提出財富上的要求，那基於公平，男人也會對女人設立一定的標準。

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貼文指出，結婚的其中一個目的就是傳宗接代，為了保證「繁衍後代的血統純正」，是不是處女真的很重要，否則這個女人就「不是完美的」。男人即便現在沒房子、沒車，未來還是可能有，但是女人結婚時，「給了我們男人什麼？」

「愛了所以就做了。」貼文還表示，有些女人會因為「愛」而和別人發生性行為，但事實上，要不是笨、被騙上床，就是無所謂的心態，而「這2種女人都不適合做老婆。」

▲貼文強調，如果女生不是處女，結婚就應共同負擔房、車費用。（示意圖／取自Pexels）

貼文強調，男人重視的不是膜，「而是一個女人的過去」，如果女方要求男人長相、工作、車、房、經濟能力，那怎麼能可以要男生不嫌棄自己不是處女，「我不是反對或者看不起非處女，但我說的這種物質至上的女人，不要自欺欺人吧！」

「男人們你們就爭氣點吧！」女人最美麗的時候不在乎坐機車、搭公車，結婚了卻反而一定要坐轎車，「也不是說非處不娶」，但如果結婚對象不是處女，請務必「共同承擔房子和車子」，這是獨立的現代化女性所該負的責任。

貼文曝光後，隨即引發熱議，不少網友都留言罵爆，「這裡不適合你，醫院才適合」、「從頭到尾都在詆毀女性，女生的價值只是在處女膜上嗎」、「真的不用用充滿對女生歧視跟輕蔑的語言表達」、「這是什麼封建時代的觀念，你結婚就是為了上床嗎」、「我就問一句，你是不是處男」、「你不是處男，就沒資格要求老婆是處女」、「什麼底層思維啊，自以為自己很有錢，女生看得上」。

事實上，原PO是轉貼其他網友2015年在PTT上所發出的貼文，不過，他或多或少都是認同這個看法的，因為他在留言處強調，「優質文章，大家應該多讀幾次，你國外待多了不知道台女文化多噁！」

▼原PO轉貼其他網友2015年於PTT所發布的貼文。（圖／翻攝自Dcard）