台中限水瘋搶大水桶！正妹苦笑「我只有一張椅子」　奇招被推爆





▲原po用椅子加塑膠袋儲水。（圖／翻攝自臉書／大里人聊天室）

記者周亭瑋／綜合報導

中南部水情吃緊，台中實施「供5停2」分區供水已一周，就有女網友感嘆，在大家搶買大水桶之際，她靈機一動，利用手邊現有的塑膠椅儲水，妙招被大票網友讚爆，驚呼「聰明！我怎麼沒想到！」

女網友今在「大里人聊天室」提到，「現在大家都在搶買大水桶儲存水，我只有一張椅子，還有15斤的袋子兩個，不知道這招牛不牛逼？」

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從畫面中可見，她將塑膠椅倒放，並套上塑膠袋，這樣一來現成的儲水桶就誕生了，她表示，「不佔空間，也不怕以後桶子沒地方收放，放在廁所洗手用，覺得方便省空間。」

網友們看完紛紛大讚，「好有創意喔」、「省錢達人」、「生活智慧王」、「這招我要學。厲害」、「妳真是太聰明了，謝謝分享」、「好方法！記得再覆蓋上袋子加蓋，避免灰塵異物掉落」、「買不到水桶，這是一個不錯的方式，值得按讚」。

▲不少網友建議，多加幾層袋子，避免破掉的窘境。（圖／翻攝自臉書／大里人聊天室）

但也有許多人怕袋子會承受不住，直呼「可以用兩層，這樣一層很容易破」、「垃圾袋破了怎麼辦」、「會破，水太重，我們隔壁的用箱子裝袋子再裝水，不到2小時就破了」；對此，原po回應，「放一天了都沒破，重點在於上面的黃金三角，有用好基本上不會破，但沒用好就會破上面。」

另外，水利署表示，雖然德基水庫蓄水量下降，也還有鯉魚潭水庫、地下水、伏流水等，所以短期沒有進一步的限水措施，但長期則不排除，以今日水庫蓄水量來看，預估剩餘天數只有28天，盼能撐到5月底。