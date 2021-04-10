全台年漏4.4億噸！2300萬人66天用水量　各地漏水原因曝光

▲全台缺水問題嚴重，水庫見底。（圖／網友授權使用）



記者柯振中／綜合報導

全台大缺水，不少地區開始「供5停2」，用水問題引起社會關注。而根據調查，過去一年的時間，全台一共漏掉4.4億噸的水，等於2,300萬人66天的用水量，其中以基隆漏水率最高，顯見管線問題需要馬上改善。

根據《東森新聞》報導，全台許多縣市發生漏水的狀況，其中以基隆的24.14％最高，等於漏掉36萬人一整年的用水量，花蓮、台東漏水率分別排名第二、第三名，台中、南投則是第四、第五，高雄、屏東第六、第七。

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至於漏水原因為何，各地各有不同，基隆開發時間早，加上主要為丘陵地形，高低落差大，管線更換困難，因此漏水程度最為嚴重。而花蓮、台東的部分，則是因為有許多大型車輛通行，重壓路面，導致埋在地底下的管線損壞，造成漏水問題。

▼全台缺水問題嚴重，許多地方開始供5限2。（示意圖／記者李毓康攝）



台中、南投受到921大地震的影響，地下管線破損嚴重。高雄、屏東則是早期快速拓展管線，因此多數使用塑膠管，塑膠管的使用年限較低，設備老舊後，容易出現漏水問題。

為了解決這樣的問題，自來水公司2004年開始自籌經費，陸續進行水管汰換，解決漏水問題，10多年來將平均漏水率降低將近10％，也已列出基隆、高雄、台中等地，當成重點工作區域，希望能進一步降低漏水率。

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