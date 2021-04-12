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吃一口花生餅乾…女演員過敏休克！癱瘓躺床8年　獲8.4億天價賠償

▲▼美國女演員賈卡隆（Chantel Giacalone）。（圖／翻攝自Facebook／The Grinning Buffalo）

▲美國女演員賈卡隆（Chantel Giacalone）。（圖／翻攝自Facebook／The Grinning Buffalo）

記者張方瑀／綜合報導

美國女演員賈卡隆（Chantel Giacalone）2013年在一場活動吃下含有花生醬的餅乾後，引發嚴重過敏性休克反應，又因當時現場的救護站急救失誤，導致左腦受損，讓她這8年來都癱瘓在床上。現在法院最新判決出爐，賈卡隆獲得2950萬美元（約新台幣8.4億元）的賠償金。

根據《紐約郵報》報導，賈卡隆2013年出席了在拉斯維加斯的時裝展，並在展場上擔任模特兒，當時朋友拿了一杯優格給她，上面還放了一小塊胡椒鹽餅乾，結果沒想到餅乾裡的花生醬，讓賈卡隆立刻出現過敏性休克。

她的朋友立刻將她送去活動現場的醫療站，結果提供救護服務的「西部醫療救護車」（Medic West Ambulance）卻急救失當，導致賈卡隆腦部缺氧數分鐘，最後全身癱瘓，至今已躺在病床上8年，只能依賴導管進食，並透過眼神交流。

賈卡隆的律師莫里斯（Christian Morris）指出，現場兩名救護人員沒有按照內華達州對治療嚴重過敏反應的規定，向她注射靜脈腎上腺素，而是向肌肉注射腎上腺素。但Medic West否認有任何違規行為，並指出賈卡隆對花生嚴重過敏，這樣的結果是急救也無法避免的。

莫里斯表示，賈卡隆這些年與未來預計會花的醫療費，還有家屬照顧她的成本和精神賠償，應該總金額超過6000萬美元（約新台幣17億元）。但Medic West認為，賈卡隆在急救當下並未失去意識，就算真有過失，賠償金額應該只在800萬美元（約新台幣2.27億元）。

最後陪審團經過長達3個星期的審理後決議，救護車確實有醫療疏失，必須賠償賈卡隆2950萬美元。賈卡隆的父親表示，過去這8年來纏訟的官司終於落幕，這筆錢也能讓賈卡隆後續能夠接受更好的照顧，也希望Medic West未來可以改變其救護方式，他們也會將部分金額捐給其他腦傷病患使用。

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