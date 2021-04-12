狗狗狂吠！飼主抬頭見火光　走近一看竟是「嬰兒燃燒中」

▲案發地點位在當地火車站附近。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥9日上午發生恐怖焚嬰事件，當地居民外出遛狗步行經過火車站時，狗狗突然朝特定方向吠叫，這才意外發現路邊有火光，豈料近看驚覺那是約莫3個月大的男嬰。現已知當時孩子屍體並未完全焦化，明顯可見他身上有被毆打過的受虐痕跡。

外媒Reporte Indigo等報導，事發於9日上午9時左右，當地居民帶著寵物犬外出散步，但就在徒步經過1號線聖馬戈站時，牠無預警朝著特定方向狂吠，飼主順著方向往前看，這才發現前方路邊出現火光。

為了避免蔓延成重大火災，現場人士趕緊上前查看狀況，豈料映入眼簾的景象正是燃燒中的嬰兒屍體，且周邊並未見到任何可疑份子，一行人在撲滅火勢之後報案，警方也隨即趕赴現場並拉起封鎖線。

依據警方及調查人員的說法，死者為一名約莫3個月大的男嬰，且身上明顯有被毆打的施虐痕跡。據了解，死者遺體已被送至相關單位進行解剖查驗，確認死亡時間及死因，當局也已成立專案調查小組，調閱事發路段的監視器畫面追查進一步線索。

▼事發後，現場已拉起封鎖線。