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恐「強又大颱風」最快2天後生成！大迴轉北上　下波變天狂掉12度

天氣圖。（圖／氣象局）

▲熱帶擾動發展中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

北部周三高溫狂降12度！氣象專家吳德榮表示，關島南方海面的熱帶雲簇緩慢發展中，至於什麼時候才會被命名？最新美國模式模擬約還要2天。天氣風險公司則分享熱帶擾動最新路徑系集預報圖，並表示對雨情還是不要抱有期待。中央氣象局預報員黃恩鴻則提醒，周二晚間鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部有雨。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（12日）和周二仍偏暖，今西半部接近30度，周二30度以上；整體降雨在東半部，午後西半部山區也有零星短暫陣雨。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

黃恩鴻說，周二晚間是鋒面尾端通過和東北季風南下過程，東北季風一直影響到周日，主要降雨在迎風面北部、東半部，其中又以大台北山區、基隆北海岸和東半部較明顯，北部其他地區雲量增多。

根據氣象局預報，台北市周二高溫32度，周三僅剩20度，相差12度之多。黃恩鴻提醒，北部周三和周二高溫相比，降幅達8到10度；至於低溫部分，預估周四清晨最冷，但仍還有17、18度。

黃恩鴻提醒，今、周二西半部地區及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度；今至周三基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生。

至於外界關心本周是否可能有颱風生成，黃恩鴻表示，是有機會成颱，雖目前熱帶擾動結構鬆散，但已有雲系和底層中心旋轉，周三、周四強度會比較明顯；模式做出來的強度滿強的，但實際發展還要再觀察。他指出，該系統未來將在離台灣比較遠的地方北上，不會影響台灣。

▼氣象局風場預報顯示圖最新模擬周日熱帶系統動態。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼熱帶擾動路徑系集預報圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨觀測資料顯示，關島南方海面的熱帶雲簇緩慢發展中，至於什麼時候才會被命名？最新美國模式（GFS）模擬約還要2天，歐洲（ECMWF）模式模擬則大約還需3天。

吳德榮分析，美國模式模擬在關島西方海面緩慢向北、再轉東北；歐洲模式模擬在菲律賓東方海面即逐漸向北迴轉，兩模式模擬皆屬歷史上「4月颱」的第1類路徑，在台灣東側大迴轉；至於部分模式模擬得過大、過強，已非觀察重點！因其對台已無構成威脅的疑慮，亦無紓解乾旱的機率。。

天氣風險在臉書說，目前在菲律賓東方的熱帶擾動（編號94W），發展成颱風的機會高，本周有機會被命名為第2號颱風「舒立基」，但它對於雨情的幫助，還是不要抱有期待。

天氣風險表示，第一，這個季節的颱風，北上到台灣附近的緯度時已不容易存活；第二，颱風會加強、延長台灣附近的東北季風，東北風持續影響下，春雨鋒面來不了，午後雷雨也長不出來，對中南部水情難有助益。

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恐「強又大颱風」最快2天後生成！大迴轉北上　下波變天狂掉12
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