北台濕涼到今晚　下週再降溫！「四月颱」成形至少再4天

▲今天(10日)受東北季風影響，清晨天氣較涼。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天(10日)受東北季風影響，清晨天氣較涼，中部以北及東北部低溫約16、17度，其他地方在18-20度，白天北台灣仍偏涼，桃園以北高溫只有20度左右，竹苗及宜花約22-24度，其他地方可以來到22-29度，南北溫差大。北台灣今晚天氣好轉，至於眾所矚目的「四月颱」何時成形？吳德榮透露至少還要4天。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(10日)白天北部及東半部局部雨，北台濕涼；中南部多雲時晴、山區有局部短暫雨的機率，舒適微熱早晚涼。今晚起北部漸好轉。今日各地區氣溫：北部15至20度，中部15至28度，南部16至30度，東部16至26度。

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明(11)日至週二(13日)，西半部晴時多雲、氣溫回升，舒適微熱早晚涼；東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。下週三(14日)起至週六(17日)，華南至台灣北部海面一帶水氣很多，大氣呈現短波活動的型態，變化週期很短，短波接近時雲層增厚，北部及東半部易受到影響而降雨，短波通過後雲層減弱，又出現短暫空檔；中南部則處在東北風背風區、不易降雨，山區偶爾有局部短暫雨的機率。

▲今(10日)晨4：30紅外線雲圖(左圖)顯示，華南至台灣北部海面一帶有鬆散雲層，迎風面有較多的低層雲；關島南方海面(白虛圈)有熱帶雲簇消消長長，結構還很鬆散。4：30累積雨量圖(右圖)顯示，北部及東北部有零星降雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週三及週六北台氣溫略降、轉涼，下週四、五(15、16日)氣溫則略回升，中南部氣溫變化較小。由於天氣變化頻仍，模式又會不斷調整，需隨時注意資料的更新。

今(10日)晨紅外線雲圖(左圖)顯示，關島南方海面(白虛圈)有熱帶雲簇消消長長，結構還很鬆散。還需多久會發展至被命名的程度？最新(9日20時)美國模式(GFS)模擬最快也還需要4至5天，歐洲(ECMWF)模式模擬則還需要更久(約7天)的時間；所以還有得等，無需操之過急。