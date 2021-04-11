4月颱若生成有2條路！最新預測圖曝　補水「北轉角度」很關鍵

▲熱帶系統未來動向。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

4月颱風若生成，有機會替台灣補水？天氣風險公司總經理彭啟明表示，今年第2號颱風「舒力基」可能要到下周日生成了。民間氣象愛好則分析兩條可能路徑，若要下點雨，什麼時候北轉就滿重要的。

彭啟明在臉書說，舒力基將何時生成？怎麼好多朋友問！生成機會的確很高，但現在仍在電腦模式中，並沒有真的低壓生成，最快看周二、周三、周四的低壓發展。

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彭啟明指出，可能要到下周日生成了，一周的颱風預測，大家應該都知道難度變化很大！統計上要侵襲台灣的機會不高，但似乎大家齊心希望來解旱象。

▲▼彭啟明說，颱風可能要等到下周日生成。（圖／翻攝彭啟明臉書）



「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書則分析，之前歐美數值報很久，即將形成的颱風雛形已經出現，就是現在在帛琉東南方的低壓94W；路徑系集首報看來，94W大方向將朝菲律賓前進，預計下周末接近菲東附近海域，之後就看是菲東北轉，還是進南海再北轉，這方面的預報目前還是天女散花。

該粉專說，無論如何，94W直接來台的機率很低，但如果只求下點雨的話，那它什麼時候北轉就滿重要的，如果在菲東就早早北轉，那下雨希望基本上是直接落空；但若能撐到進南海才北轉，外圍水氣就有機會通過台灣，台灣西半部也許能趁這波下點雨。

該粉專表示，反正到底是什麼劇本，也得等到下星期末附近才會知道，現階段看變數很高，大家就且戰且走觀察吧。

外界關注近期是否可能有颱風生成，中央氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，目前在緯度比較低的位置是大低壓帶，但現在還沒有一個東西出來，等到有低壓出現再去追會比較有意義，最快也要周四、周五才會有發展，且路徑分歧很大，還要再觀察。

▼氣象局風場預報顯示圖最新模擬下周日熱帶系統動態。（圖／氣象局）

