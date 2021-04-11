下波變天「北部猛降10°C」再從熱夏→小冬天　4月颱最快生成時間曝

▲周二晚到周三將有鋒面通過及東北季風增強，屆時北部白天溫差有10度之多。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象局指出，周二白天前天氣大致穩定，高溫約29-32度，僅東半部及午後西半部山區有零星降雨；但周二晚到周三將有鋒面通過加上東北季風增強，屆時北部高溫將降10度左右，僅剩22-23度。另外，關島南方低壓帶醞釀，最快周三、四可能形成熱帶性低氣壓，甚至颱風，但路徑及強度仍相當分歧。

氣象預報員葉致均說，到周二白天前天氣大致穩定，只有東半部及午後西半部山區有零星降雨。下波變天時間落在周二晚到周三，屆時鋒面通過東北季風增強，周四到下周日都是東北季風影響天氣。

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▲一周天氣趨勢圖。（圖／中央氣象局）

氣溫方面，明後2天西半部高溫有29-32度，東半部約27-28度，其中，北部在周二高溫更上看32度。不過，在東北風南下後，北台灣高溫將降回22-23度，白天溫差有10度左右，低溫也僅有16-17度，其他地區高低溫也會略降2-3度。

至於降雨部分，北部、東半部地區及中南部山區為有局部短暫雨的天氣，其他地區也雲量增多，預期這波鋒面雨勢沒有特別大。

▲關島南方的低壓帶持續醞釀中，氣象局表示，預估周三、四熱帶系統將有明顯發展，可能形成熱帶性低氣壓或颱風。（圖／中央氣象局）

另外，關島南方的低壓帶持續醞釀中，氣象局表示，預估周三、四熱帶系統將有明顯發展，可能形成熱帶性低氣壓，後續也有機會生成今年第2號颱風舒力基（Surigae，北韓命名）。

不過，該熱帶系統生成位置及未來強度、路徑在模式上還是很分歧，目前以在菲律賓東方海面北轉機率大，預期影響台灣機會不大，氣象局將持續觀察。

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