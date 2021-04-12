最新路徑曝！4月颱若生成恐「強又大」解旱象？　2專家給答案

▲中央氣象局表示，熱帶擾動的確有機會成颱，但不會影響台灣。（圖／翻攝RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（12日）表示，目前在菲律賓東方的熱帶擾動94W，3、4天後有機會被命名為今年第2號颱風「舒立基」，大家很期待颱風來解旱象，但反而會造成春雨鋒面來不了，午後雷雨也長不出來，對中南部水情很難有助益。氣象專家吳德榮也說，對台已無構成威脅的疑慮，亦無紓解乾旱的機率。

彭啟明在臉書說，雖有機會成颱，但預測上仍以往北的機會較高，在太平洋高壓不強的情境下，很難會到台灣附近。

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彭啟明解釋，主要是這個月的的颱風，仍有東北風或北方冷高壓盤據，北上到台灣附近的緯度時已不容易存活，反而颱風會加強或延長台灣附近的東北風；東北風持續影響下，春雨鋒面來不了，午後雷雨也長不出來，對中南部水情很難有助益。

▼最新歐洲模式熱帶擾動路徑系集預報圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▼最新美國模式熱帶擾動路徑系集預報圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨觀測資料顯示，關島南方海面的熱帶雲簇緩慢發展中，至於什麼時候才會被命名？最新美國模式（GFS）模擬約還要2天，歐洲（ECMWF）模式模擬則大約還需3天。

吳德榮分析，美國模式模擬在關島西方海面緩慢向北、再轉東北；歐洲模式模擬在菲律賓東方海面即逐漸向北迴轉，兩模式模擬皆屬歷史上「4月颱」的第1類路徑，在台灣東側大迴轉；至於部分模式模擬得過大、過強，已非觀察重點！因其對台已無構成威脅的疑慮，亦無紓解乾旱的機率。

外界關心本周是否可能有颱風生成，中央氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》黃恩鴻表示，是有機會成颱，雖目前熱帶擾動結構鬆散，但已有雲系和底層中心旋轉，周三、周四強度會比較明顯；模式做出來的強度滿強的，但實際發展還要再觀察。他指出，該系統未來將在離台灣比較遠的地方北上，不會影響台灣。