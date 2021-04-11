恐「大型颱風」！最快生成時間曝　下波變天狂降10度轉雨

▲氣象局風場預報顯示圖最新模擬下周日熱帶系統動態。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

颱風將生成？氣象專家吳德榮今天（11日）表示，最新美國模式模擬約在3、4天後，關島南方海面的熱帶雲簇被命名為颱風，且為「大型」颱風，歐洲模式模擬則大約還需5天；另外，周三至周六華南至台灣北部海面一帶水氣很多，北部及東半部易受到影響而降雨。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周二吹偏東風、東南風，比較熱，侷限在東半部下雨；周二晚間到周三鋒面通過加上東北季風增強，周四至周六東北季風影響，雨區主要在迎風面北部、東半部，中南部山區也有一些降雨，但不會太多。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



根據氣象局預報，台北市周二高溫29度，到了周三剩19度，降幅高達10度。陳伊秀提醒，北部周二、周三高溫降幅8到10度；至於下波低溫部分，北部有機會16、17度，局部地區15度。她說，至於中南部在周二前高溫31至33度，周三至周五中部降個2、3度，南部則沒太大差別。

陳伊秀提醒，今至周二金門及馬祖有局部霧或低雲影響能見度，周一、周二西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度；周一、周二基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生。

而外界關注近期是否可能有颱風生成，陳伊秀分析，目前在緯度比較低的位置是大低壓帶，但現在還沒有一個東西出來，等到有低壓出現再去追會比較有意義，最快也要周四、周五才會有發展，且路徑分歧很大，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨觀測資料顯示，關島南方海面的熱帶雲簇尚無明顯發展，結構還很鬆散，至於什麼時候才會被命名？最新美國模式（GFS）模擬約在3、4天後，歐洲（ECMWF）模式模擬則大約還需5天。若屆時成颱，將是今年第2號颱風「舒力基」（Surigae）。

▼吳德榮說，最新美國模式模擬是大型颱風，3、4天後在關島西方海面緩慢向北迴轉（左圖）；歐洲模式模擬則是普通大小的颱風，其5天後在菲律賓東方、帛琉北方海面逐漸向北迴轉（右圖）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



吳德榮進一步分析，美國模式模擬為「大型」颱風（有模擬過大的偏差bias），在關島西方海面緩慢向北迴轉，但距離台灣很遠、將近2000公里；長期校驗結果最準確的歐洲模式則是模擬為「普通大小」的颱風，未來在菲律賓東方、帛琉北方海面即逐漸向北迴轉，兩模式模擬對台皆無威脅，亦無紓解乾旱的機率。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今至周二西半部晴時多雲、氣溫逐日回升，舒適微熱早晚涼，東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。



吳德榮指出，周三起至周六，華南至台灣北部海面一帶水氣很多，大氣呈現短波活動的型態，變化週期很短，短波接近時雲層增厚、範圍往南擴展，北部及東半部易受到影響而降雨，短波通過後雲層減弱，又出現短暫空檔；中南部處在東北風背風區、不易降雨，山區偶爾有局部短暫雨的機率。