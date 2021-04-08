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颱風下周恐生成　災害預報士貼3圖曝未來動向：期待

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲歐洲系集預報資料顯示未來第一周（4/4-4/11）颱風通過的機率。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮今天（8日）表示，最新歐美模式10天的模擬顯示，西北太平洋有颱風生成的機率，但位置、強度差異皆甚大，需要持續觀察。氣象專家、全台唯一災害預報士賈新興則分析熱帶系統未來動向，「期待颱風或熱帶性低氣壓」。

賈新興今在臉書指出，因為天氣的脾氣，對初始觀測資料很敏感，以及預報誤差隨時間的累積會變大，因此系集預報的方式孕育而生，提供的是未來可能的發生機率。

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賈新興提到，根據歐洲系集預報資料顯示，未來第一周（4/4-4/11）颱風通過的機率，看到颱風的位置偏在遙遠的東方，機率值最高到20%至30%左右，研判仍以熱帶性低氣壓的機率較高，對台灣沒有影響。

▼歐洲系集預報資料顯示未來第二周（4/18-4/25）颱風通過的機率。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

▼歐洲系集預報資料顯示未來第三周（4/18-4/25）颱風通過的機率。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興表示，第二周（4/11-4/18）可能影響主要的區域位在菲律賓中部，機率約為30%至40%，初步研判4/12至4/14，熱帶性低氣壓生成的機率約有4至6成；此時，台灣西半部降雨少雨機率很高，主要是因為熱帶性低氣壓的位置比較南邊。

賈新興分析，至於第三周（4/18-4/25）初步研判，4/17-4/19熱帶性低氣壓生成的機率約為4至6成，位置主要在菲律賓中部的外海附近，比前一周的位置有略偏北；從降雨的機率來看，恆春半島及台東的南部少雨的機率比較低。

賈新興也說，由於4/18-4/26已是第三周的預報，不確定因素比第二周更高，這個季節天氣預報的不確定因素非常高，一般3天內的參考性比較高；以目前的水庫水位以及初步的資料研判，水情依舊非常的吃緊，老天不下雨，目前能做的是盡量延長水庫的水位，能撐到梅雨來，最壞的打算是要撐到颱風來。

▼吳德榮說，最新歐美模式模擬下周六20時預測圖顯示，西北太平洋有颱風生成的機率，但兩模式模擬的位置、強度差異皆甚大。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

外界關心下周是否有颱風生成，中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，模式在一周後做出來的颱風，常常不一定正確，還要持續觀察。

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐美模式10天的模擬顯示，西北太平洋有颱風生成的機率，但位置、強度差異皆甚大，由於科技的極限，模式模擬10天的位置誤差常超過1000公里，若依據不確定性這麼大的資料，去討論台灣將會受到什麼樣的直接、間接影響？也是枉然！

吳德榮表示，自1958年起至2020年，僅有43個的「4月颱」生成，其中4個曾發布警報；氣象局「颱風百問」資料更顯示，百年來（1911至2020）只有1個4月颱符合侵台定義；故以氣候統計而言，4月颱侵台機率（1％）是極低的，不過，既然目前資料有這麼大的不確定性，更需要持續觀察。

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