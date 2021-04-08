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鋒面到「今晚濕涼剩18度」地區曝光！週末回暖　下週二又一波

▲專家表示，今晚至明天整天局部地區雨勢較大，北台灣明顯轉涼。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

鋒面報到！氣象專家吳德榮提醒，今（8）日東北風緊隨南下，冷空氣比上波弱但水氣較多，影響至週六上午，下週二晚間至週三另一波鋒面影響；氣象職人吳聖宇也解釋，配合底層東北季風增強，加上降雨會讓北台灣溫度明顯轉涼，明白天高溫下降剩18到21度，週日（11）天氣才好轉。

吳聖宇在粉專「天氣職人－吳聖宇」分析近幾日的天氣情況，隨著中層短波槽東移，配合底層東北季風增強，今天迎風面地區的天氣將開始有所變化，目前北部、東半部雲量偏多，還沒有開始下雨，但隨著底層東北季風逐漸增強，和原本台灣附近的偏東風產生輻合作用，加上迎風面地區地形影響，及中層短波槽東移帶來的不穩定大氣條件，預期桃園以北、大台北地區、基隆北海岸、宜蘭、花蓮到台東一帶今白天逐漸會開始轉為下雨的天氣。

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吳聖宇指出，今晚起到明天一整天，局部地區雨勢會比較大，包括基隆北海岸、東北角以及宜蘭一帶，可能出現局部大雨的情況。他也預估，這波東北季風降雨會持續到週六上半天，下半天則會隨著東北季風減弱，台灣附近風向轉變為偏東到東南風，降雨也會趨緩，範圍則縮減到花東一帶為主；而週日在花東地區仍有短暫陣雨機會，其他地方為多雲到晴。

▲▼吳聖宇分析明後兩天天氣狀況。（圖／取自天氣職人-吳聖宇粉專）

▲東北季風增強，明天白天高溫只剩下18到21度。（圖／取自天氣職人-吳聖宇粉專）

吳聖宇認為，雖然這一波東北季風降雨對於中南部幫助有限，但是到了10、11日風向轉變，開始回暖的時候可以留意一下山區是否出現中午過後熱力的降雨現象，目前預報資料看起來的確是有些訊號，大氣存在一定的不穩定度，如果溫度上升足夠，熱力條件有達到，可能會有些下雨的機會出現在中南部山區，值得注意，前往山區活動的朋友也要小心。

溫度方面，吳聖宇說明，東北季風增強加上降雨會讓北台灣溫度明顯轉涼，今晚起感受趨於明顯，今天北部、東北部預報高溫還有23到26度，明天白天高溫就會降到剩下18到21度，明晚到後天清晨北台灣的低溫也會降到15到17度間，「涼意十分明顯」，要等到週六白天溫度才會回升。

吳聖宇表示，週日天氣好轉，溫度上升也會更為明顯，至於其他地方影響不會太大，明天中部、花東地區雖然高溫也會下降，但是預報仍有24到27度，南部則有機會來到28度或以上，週六及週日的溫度很快就反彈上升；他說，週末期間，南部地區高溫又會有機會超過30度以上，南北之間溫度差異頗大，提醒南來北往的朋友請多加留意。

▲▼ 今日各地氣溫 。（圖／翻攝氣象局網站官網）

▲今日各地氣溫。（圖／翻攝氣象局網站官網）

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