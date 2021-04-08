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東北季風來了！北台溼冷3天「白天剩18度」　2地區要防局部大雨

▲▼受哈格比颱風外圍環流影響，北北基升級豪雨特報,大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面到今晚北台轉濕涼。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

變天了！今（8）日傍晚起因受東北季風增強影響，北部、東半部、中南部山區及屏東地區會出現短暫下雨，而宜蘭、基隆北海岸地區則有局部大雨情形，且雨將一路下到周六（10日）上半天，氣溫部分明、後天清晨低溫僅剩17度，高溫也只有18度，提醒民眾要做好保暖工作；下周二至三則有新一波鋒面報到，北台灣要留意白天高溫落差大。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

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▲▼今傍晚起北台灣將一路下雨下到周六。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

中央氣象局預報員張承傳指出，今傍晚起因東北季風增強帶來水氣，北部、東半部、中南部山區會有短暫下雨情況，宜蘭、基隆北海岸地區則會出現局部大雨，而屏東等沿海地段也有零星降雨機率，降雨約周六（10日）下半天會趨緩，但提醒周六風向轉為東風，下雨區域會縮小至東半部、大台北地區，2地區民眾要多加注意降雨情況；氣溫部分明（9）日起連2天白天高溫只剩18度，清晨低溫也僅有17度，北部溫度感受較明顯，周六稍微回暖，白天可到25度。

周日（11日）起至下周一（12日）全台則是出太陽的好天氣，北部白天高溫明顯回升至27至29度，低溫落差不大，但周二（13日）、周三（14日）有新一波鋒面通過台灣，東北季風再增強，迎風面包括北部、東半部、中南部山區會有局部短暫雨，白天高溫只剩20度左右，提醒民眾外出要帶雨具、保暖工作也要做好。

至於下周是否會有颱風生成，張承傳表示確實有電腦模擬出東邊海面有熱帶系統發展，但最快也要下周才會有組織形成，因此仍在觀察中。

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