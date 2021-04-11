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2021辛丑年「台江迎神祭」畫下完美句點　「百足真人」蜈蚣陣吸睛

▲台南市鹿耳門天后宮於4月9日起，舉辦為期3天的「台江迎神祭─開基鹿耳門媽祖出巡」活動，上百家宮廟神轎及近百文武陣頭及「百足真人」蜈蚣陣十分熱鬧吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市鹿耳門天后宮於4月9日起，舉辦為期3天的「台江迎神祭─開基鹿耳門媽祖出巡」活動，上百家宮廟神轎及近百文武陣頭及「百足真人」蜈蚣陣十分熱鬧吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹿耳門天后宮舉辦為期3天的「台江迎神祭」活動，11日進行第3天的遶境行程，開路先鋒官什三佃慶興宮，將於晚上9時許抵鹿耳門天后宮，接著各宮廟陸續入廟，雖經3天之勞累，大隊人馬仍然精神抖擻，加上看熱鬧的人潮，廟內廟外人聲沸騰，將「台江迎神祭─開基鹿耳門媽祖出巡」推向另一個熱鬧高潮。

▲台南市鹿耳門天后宮於4月9日起，舉辦為期3天的「台江迎神祭─開基鹿耳門媽祖出巡」活動，上百家宮廟神轎及近百文武陣頭及「百足真人」蜈蚣陣十分熱鬧吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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此次「開基鹿耳門媽祖出巡」，4月11日乃第3日之出巡，11日上午自什三佃慶興宮出發，經溪心寮保安宮、草湖寮代天宮、海尾朝皇宮、海尾代天宮、本淵寮朝興、什二佃南天宮、新吉庄龍安宮、什份塭清安宮、學甲寮慈興宮、溪南寮興安宮、公塭萬安宮、農場寮神農宮、學甲開臺清水寺，最後1站回到鹿耳門天后宮入廟。此日適逢週日，各廟廟埕觀者如市，當地民眾甚而興奮表示此乃數十年來所僅見。有趣的是，頻見信眾交頭接耳評論何家準備的點心最多、最可口的有趣插曲。

▲台南市鹿耳門天后宮於4月9日起，舉辦為期3天的「台江迎神祭─開基鹿耳門媽祖出巡」活動，上百家宮廟神轎及近百文武陣頭及「百足真人」蜈蚣陣十分熱鬧吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次「台江迎神祭」參與單位共143間宮廟、50餘文陣、25武陣，其中可見一很特殊的陣頭，即公塭仔萬安宮與溪埔寮安溪宮所合組的「百足真人」蜈蚣陣，色彩豔麗、隊伍綿長、神童打扮時髦！蜈蚣陣又稱「百足真人」陣，裝輪推動，民間咸信蜈蚣陣具有驅邪除魔、怯災保境的神力，民俗說法凡扮演「蜈蚣神童」，就會帶來智慧、健康和平安，所以為人父母者無不爭取難得的機緣。此陣的出現罕遇，通常就是每3年1科的「西港香科」及「台江迎神祭」，方能見其雄姿。

▲台南市鹿耳門天后宮於4月9日起，舉辦為期3天的「台江迎神祭─開基鹿耳門媽祖出巡」活動，上百家宮廟神轎及近百文武陣頭及「百足真人」蜈蚣陣十分熱鬧吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市鹿耳門天后宮於4月9日起，舉辦為期3天的「台江迎神祭─開基鹿耳門媽祖出巡」活動，上百家宮廟神轎及近百文武陣頭及「百足真人」蜈蚣陣十分熱鬧吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

什三佃慶興宮擔任先鋒官，乃整支隊伍的最前頭單位，11日為出巡最後1天，於晚上9時來到鹿耳門天后宮，接著參與寺廟神轎及陣頭依序逐漸入廟，迤長數公里之遠，轎陣、車陣、人陣交織一片，整陣出巡隊伍有如發光的巨龍，由於11日的神轎高達百餘頂，禮數往來不能免，入廟結束預計12日凌晨之後了。

▲台南市鹿耳門天后宮於4月9日起，舉辦為期3天的「台江迎神祭─開基鹿耳門媽祖出巡」活動，上百家宮廟神轎及近百文武陣頭及「百足真人」蜈蚣陣十分熱鬧吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次「台江迎神祭─開基鹿耳門媽出巡」的廟會活動，府城三郊公廟、西港香境廟及各地交陪廟宇熱烈襄贊，從晨光到暮靄，陪著開基鹿耳門媽祖，走入「台江」各地，也走入民俗信仰的宗教熱情中！入廟後，帶旨令各官繳旨令、開基媽安座完畢，結速了這第3次的「台江迎神祭」活動，畫下完美的句點！ 再次的「台江迎神祭」盛會，就是9年後的事情了。

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