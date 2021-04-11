交往7年收回求婚！29歲女嘆「像被退貨」　網卻全罵爆：妳在扯後腿

▲原PO覺得男友太沉迷於賺錢，沒陪她打遊戲。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名29歲女子和男友交往7年，對方找了一大群朋友來個求婚驚喜，「事後回家我有認真的跟他說了我的考量，像是太快太突然，讓我無法認真思考，以及結婚應該要從長計議」，結果男友從那以後就態度轉變，最後甚至堅持要「收回求婚」，如今雙方面臨分手危機，網友們則認為，問題根本是出在女方。

原PO在Dcard表示，男友28歲月薪7萬，她29歲月薪2.8萬，兩人交往7年同居4年，住在男友台北市中心的20坪房子，開銷幾乎都由男友支付，「我們的娛樂就是下班跟假日一起打遊戲，偶爾會出遊。」直到1年多前，男友試探性地問她結婚意願，當下她覺得兩人相處模式已經像夫妻，只差在一張證書，於是雙方達成結婚共識。

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兩周後，男友找來朋友在陽明山餐廳向原PO求婚，當下她感動地答應，但事後又覺得太匆促於是反悔，「他雖然有點失望但還是尊重我，我跟他說我沒有不想結，但人生大事總不能草率吧？」於是求婚這件事就耽擱了好一陣子，直到半年前男友換工作後，原PO才明顯感覺到對方的轉變。

▲先答應結婚後來又反悔，令男友相當受傷。非當事人。（示意圖／123RF）



男友進到新公司後，開始積極研究股票、虛擬貨幣，下班也會熬夜做功課，甚至假日和同事去聽講座、討論股市，把生活重心轉移到「賺錢」上，原PO看在眼裡很不是滋味，認為男友花太多時間在工作上，不像以前會陪她打遊戲、聊實況主八卦等等，「一面我替男友收入變高感到驕傲、開心；但另一方面也開始覺得不安，總覺得他是被帶壞了價值觀開始偏差。」

男友提出「收回求婚」的導火線是，新同事收入、生活品質都比他好，他認為自己還不夠努力，想專注於提升能力，提供家庭更好的生活品質。原PO則認為，男友為了賺錢犧牲兩人相處時間，「如果我是在意錢在意物質的人，那我直接找一個有錢富二代不就好了？」更撂狠話說，如果男友繼續忽視她，兩人也沒有結婚必要。

最後男友決定回老家幾天，兩人分開冷靜思考，這段關係是否還有走下去的必要？也堅持收回之前的求婚，「我現在的心情就覺得，自己像一個被下單，訂金都付了的商品，卻被不明原因退貨（或不取貨？）請問我到底怎麼樣才能讓男友聽懂我在說什麼？」

原本是想請教說服男友的辦法，但多數網友認為，問題幾乎是出在原PO身上，「妳的問題出在，妳只站在自己的角度去理解，甚至陷入無意識的惱羞狀態」、「別人在努力向上，妳在旁邊拖他後腿，反正你也先給別人洗臉拒絕求婚」、「很明顯兩個人的方向不同了，他要的是那兩個老闆的世界，妳要的是以前的兩人世界」、「跟妳在一起感覺沒什麼未來耶，兩人沒有共識。」