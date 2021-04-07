女方婚宴提2條件還不准收紅包　準新郎倒賠百萬傻眼：在賣女兒？

記者黃翊婷／綜合報導

一名29歲的網友日前在臉書PO文抱怨，最近買了一間60坪左右的新房，房貸每個月3萬元，沒想到女友家人卻開出小聘36萬元、黃金5兩的條件，還要男方包辦婚禮所有費用，而且不准收女方親友的紅包，讓他覺得超誇張，「我就想問，這是在賣女兒嗎？」

▲原PO覺得女友家人開出的結婚條件不合理。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」PO文中提到，自己今年29歲，月薪大約5萬元左右，本身已經有一輛車，最近剛買了一間60坪的新房，打算當成婚房，每個月的房貸則是3萬元，算一算還在可以負擔的範圍內。

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然而，女友的家人卻開出兩大條件，首先是男方要拿出小聘36萬元、黃金5兩，第二是包辦喜宴、婚攝、新娘祕書等所有婚禮費用。

原PO感嘆，因為和女友是不同縣市的人，他還被要求要包遊覽車請女方親友參加喜宴，而且不能收紅包，「我就想問，這是在賣女兒嗎？這要求合理嗎？」

▲原PO被要求包辦婚禮所有費用。

大多數網友看完原PO的描述，紛紛留言勸他想清楚再做決定，「不提出相對的回禮不就是在賣？這條件當然不合理，趁婚前談條件時看清楚對方長輩的嘴臉，順便觀察另一半的反應，你再決定要不要繼續走下去」、「光黃金就價值30幾萬元，加上聘金36萬元、婚紗10萬元等費用，花下來應該要100多萬元，如果無法溝通降到最少，就先不要结婚吧」。

也有已婚人妻留言分享自身經驗，並表示一切還是要看原PO自己怎麼想，「看你覺得如何，我當年也是這樣，連小聘金額都跟你一樣，但不是我提的。聘金跟婚禮花費等等全部都是男方自己提出，而且他表示可以自行承擔。」