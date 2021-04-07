提前8個月預告！婚宴「1桌3萬」他爆尷尬　網友卻笑了：是好事

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

婚宴禮金除了考量口袋荷包，也很看交情深淺。一名網友日前收到紅色炸彈；沒想到，對方竟直白透露喜宴桌錢，並表示隔月會再確定人數。此舉掀起熱議，大票網友反倒認為是好事，壞笑直呼「這次沒空欸，下次去好嗎？」

網友日前在爆廢1公社無奈表示，「請問各位大大，現在婚宴都會跟客人告知桌錢嗎？第一次遇到。」從截圖中可見，對方傳訊息道，「先跟你說XX結婚在這裡宴客，1桌3萬，婚期12月X號星期六晚宴，我5月會跟你確定人數。」

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▲對方提前告知喜宴桌錢。（圖／翻攝自爆廢1公社）

一席話被網友群起嘲諷，紛紛回應「包2000的可能不能吃到結束，第二道菜完就滾蛋了」、「在想著賺錢賠錢叫買賣，不叫宴客」、「現在人結婚搞得跟斂財一樣，真的是想分享喜悅還是只想找分母來攤還成本，參加那麼多場婚禮，一堆都離婚，早知道以前一場婚禮都不要參加，3600拿去吃精緻燒烤都比吃喜宴那種菜色爽」、「中南部8000就吃到不要不要的」、「不好意思那天剛好我外婆結婚」、「人跟紅包都不用到，這樣就不麻煩了」、「還好他有告知你～不然就要多跑一趟了」。

不過，也有網友正向解釋，「怕說要去結果最後沒去，訂了20桌，最後有2桌沒人坐還要付錢，每一桌也坐不滿，就虧大了，所以好心提醒一桌很貴，要確定好人數，不要把人想的那麼嚴重啦」、「現代的人有的上班忙，又不好請假，親戚朋友又南、北全島分散路途遠，不像以前都在自己村莊附近，不請又會被親戚朋友誤會，所以真的先確定好人數！免得沒人到，浪費錢和食物」、「我覺得先說很ok啊！你覺得貴就不要去，避免猜來猜去」。