天菜男友一直單身！她「認識妹妹後」秒懂了　苦主淚：100%會離婚

▲原PO與男友假日約會，妹妹也要掌握行蹤！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

結婚要面對婆媳糾紛，若有毒姑來攪局，肯定更崩潰！一名女網友表示，男友明明是個優質對象，卻讓原PO不解，為何他以前感情路都無法修成正果，直到原PO認識男友的妹妹後，一切真相大白。原來妹妹有戀哥癖，而男友更是寵妹魔人，就連假日約會，妹妹都要掌握行蹤，讓原PO相當崩潰。

一名30多歲女網友在臉書《靠北婆婆2.0》透露，目前與男友都是適婚年齡，而彼此有共識共組主家庭，相處過程中，原PO發現男友根本是天菜等級，「脾氣好也很溫柔」，卻一直不解他為何處於單身。

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直到認識男友家人後，原PO秒懂了，原來阻擋男友婚姻路的，竟是他小1歲的妹妹。原PO緩緩道來，男友是寵妹魔人，而妹妹也老是把哥哥當男友般使喚，明明兄妹倆平日住一起、吃飯，好不容易假日能約會，妹妹卻奪命連環叩，詢問哥哥在哪、做什麼，或叫回家聚餐等。

原PO解釋，男友還有一位哥哥，但自從大哥娶妻後，妹妹就更黏他。面對妹妹占有慾太強，原PO也忍無可忍，嘗試私下與妹妹溝通化解，結果只得到「只想要跟哥哥就好」的答案，就連男友媽媽也幫腔，「（妹妹）這樣沒問題，因為就是兄妹感情好！」

聞言，原PO傻了，不知這段感情是否該繼續，因此求助過來人，「到底要先抽身還是習慣？有人也因為這樣離婚的嗎？」

▲過來人淚訴，老公只跟妹妹說銀行密碼。（圖／翻攝靠北婆婆2.0）



文章曝光後，多數網友幾乎力勸放生，「我會放棄，只能告訴妳現在台灣離婚率已經超過50%，妳那個問題加上去，可能直接增加成80%，再來個婆媳問題99%，到時候生了孩子，只顧妹妹不顧小孩，直接100%離好離滿，最苦的變成小孩」、「有這種妹妹，哥哥自然要導正，如哥哥放縱她這樣，勸妳還是要離開」、「這種妹妹非常可怕」。

有苦主現身訴苦，「如果可以就閃人吧！我就是碰到黏人的毒菇，真的會到影響妳的婚姻」、「我可以告訴你，我非常不容許我老公跟『牠妹』有這種太好的感情，好到可以我跟老公在房間的時候，妹妹沒敲門直接衝進來，為什麼我不關門、鎖門？因為才晚上7、8點還沒有要睡覺，而且門口還用了布簾擋著」。