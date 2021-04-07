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無痛離婚「6大秘訣」！離婚過來人：不在意的人最大

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲談判離婚時，常常會處在糾結而痛苦的情緒當中。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

離婚跟分手不一樣，要面對孩子的問題、財產分配的問題、家族問題等等，常常會處在糾結而痛苦的情緒當中，在《「1」的力量──走出離婚低谷，30個過來人經驗，陪伴你自信重生》 一書中提到無痛離婚的「6大秘訣」，希望幫助陷在痛苦的人能走出離婚低谷！

訣竅一、多找律師，多講幾次自己的故事，挑一個最好的

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找律師要看緣分，每位律師都有自己的強項與風格，都可以為我們保障應得的權利。但，畢竟這是一段短則好幾個月、長則要好幾年的合作關係，建議多試幾位，找一位與自己的調性契合的離婚律師。

最好跑個四、五家律師事務所，再做最後的決定。

也就是說，大概要準備三萬元左右在律師諮詢費上，四處蒐集資訊，也為自己挑一個好律師。

未來如果進入正式訴訟程序，花的錢可能會比想像的多更多，更不用說若最後談的條件太差，造成的損失可能更大。

我想，就是因為律師的鐘點費不低，所以我們才應該更慎選律師。若選到對的，每一分錢都讓自己更愉快；選錯了，過程將變成折磨。

訣竅二、在心理上，做好最壞的打算

我最在意的始終是孩子。但是到了最後，卻是我主動對律師說：「我要放棄孩子了，請你幫我辦好離婚。」

離婚拖了這麼多年，主要就是因為我無法忍受沒有小孩的日子。一想到孩子，我就淚崩。更擔心孩子會因為父母離婚而留下陰影，讓他們的人生從此變得黑暗。

而後來我成功地脫離這樣的恐懼，最關鍵的原因就是一切都反了過來，我從一個怯怯懦懦不敢離婚的人，突然間看開了。

有一句話說：「不在意的人，最大。」這句話用在離婚，實在是太適合了。

既然我的最大恐懼是孩子不在身邊，那麼我就針對這一點，在心裡先做好充分準備：從我跟妻子提離婚的第一天起，孩子就有可能立刻被她帶著離家出走。

這是律師無法教我的，也是網路上許多文章都沒有提到的方法，在我身上卻很有效。

訣竅三、找好一個避風港，再開始吵

先找好一個避風港，再來談離婚。所謂的「避風港」，到底是什麼呢？

對許多人來說，原生家庭是避風港。但是，家人真的可以幫助我們更灑脫地做出離婚或不離婚的決定，無論我們做什麼決定，都一語不發地給我們最溫暖的支持嗎？

避風港不只是一個住處，不只是收入來源。更重要的是，要有一個人或多個人，支持我們，傾聽我們。或許是好朋友，或許是家人、同事、老同學等。可以在你最危急的時候，給你一張床睡；在你真正需要支柱的時候，介紹你一份工作暫時做著。

最重要的是，能夠在你的身邊，聽你說話。

訣竅四、建立與對方的溝通管道，有時當面講，有時線上講

有些話適合當面講，比方說，探尋對方對於一些事情的看法。像是離婚後，過年的時候，希望孩子怎麼過？真的要進法院嗎？對我開出來的條件，是否能接受？……這些都很適合當場提問，當面觀察對方的反應。

比較開放式的問題，為了避免不理性地一言不合便吵起來，就透過通訊軟體慢慢地談吧。比方說和對方分析道理，像是孩子要住哪裡比較好，什麼時候接送比較好。為了讓談判的氣氛緩和，利用通訊軟體，有助於掌握溫柔的語氣，不慍不火地慢慢談。

我的方法顯然不錯，與前妻在關於離婚的談判過程中，雙方的成熟程度，皆遠遠好過談離婚之前的那些吵吵鬧鬧。在談判的時候，我們反而比較少吵架，可能是因為線上與線下的討論時間分配得不錯之故吧。

訣竅五：設定時間表，「在心裡」重新建立一段全新的關係藍圖

離婚真的是很令人痛苦的事。其實有一個無痛離婚的辦法可以參考：在「幻想」中，另外複製一個新的家，裡面有新的伴侶、新的孩子、新的家居生活。

這是好幾個朋友親身實證，雖然只是用「想」的，卻實際又有效。當你陷入無邊

無際的猶豫、掙扎的痛苦中，以為自己再也看不到出路，腦海裡那個溫暖的家就像止痛藥，讓你繼續抱著希望，在心裡對自己說：「趕快離婚，就可以趕快再成立新家，把我所缺的全都補回來。」

先讓自己少一點痛苦，才可以進行該做的事。抱著另起爐灶的決心，就像進行一個專案一樣，會激起人使命必達的決心。

至於成功地無痛離婚以後，是否真的要按計畫進行，到時候再說吧。很有可能，離婚以後，嘗到自由的滋味，發現一點也沒有以為的糟糕，反而覺得實在美好，而不想再嫁娶或生子。

訣竅六：離婚後，一百八十度轉身，頭也不回地往上衝

我意識到，離婚後，我應該經營的是自己與孩子的新關係，要比以前更好；但如果沒有更好，也不要再去計較孩子比較愛爸爸，還是愛媽媽。並且，不要再去探討無緣的前妻是怎麼想的。我以耐心還有愛，灌溉自己和孩子。

這個方法在我身上非常有效，讓我漸漸恢復元氣，帶著剛經歷父母離婚的兩個孩子搬進新家，而他們的笑聲也愈來愈多了。

無論他人怎麼看待我那一段婚姻關係的結束，我並不在意。我只在意現在的我，繼續在好轉中。當我不計較，別人也無從計較。當我不對前妻有負面的批評，別人就更可能以正面的話語來呼應與鼓勵。

▼《「1」的力量──走出離婚低谷，30個過來人經驗，陪伴你自信重生》。（圖／寶瓶文化提供）

▲《「1」的力量──走出離婚低谷，30個過來人經驗，陪伴你自信重生》。（圖／寶瓶文化提供）

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