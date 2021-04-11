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深海巨烏賊「5周2起」驚現本州日本海沿岸！　水族館員工對比照曝

記者張靖榕／綜合外電報導

日本本州日本海沿岸，過去一個月多以來已經發現2隻深海「大王烏賊」的屍體被沖至岸上，由於大王烏賊身形巨大顯眼且又居於深海之中，為何會在短時間內接連在岸邊被發現，引起人們憂心是否代表大地震即將發生，或有其他不詳的預兆。

日媒報導指出，本月2日在新潟市的岸邊，發現了一隻生活於深海的大王烏賊，在岸邊一動不動，任由一波波浪潮拍打，但不清楚死亡多久。通報當地水族館marinepia2後，4名工作人員趕往現場將大王烏賊搬回至館內，之後限期向外展示給民眾觀賞，吸引許多人前往。

不過由於大王烏賊體型巨大且重，工作人員在搬運時費了一番力氣，甚至一度難以將烏賊的觸手放進搬運架的袋子裡；報導指出，水族館員工見到這麼大隻的烏賊，也是相當驚訝。

▲▼本州日本海沿岸　5周內驚見2尾深海大王烏賊浮屍。（圖／翻攝自推特「@marinepia_2」）

▲▼新潟marinepia2水族館員工與大王烏賊合照。（圖／翻攝自推特「@marinepia_2」）

▲▼本州日本海沿岸　5周內驚見2尾深海大王烏賊浮屍。（圖／翻攝推特「@marinepia_2」）

此前發現的大王烏賊是在同樣位於本州日本海沿岸的鳥取縣，2月28日當天，有人發現海邊躺著一隻巨大的大王烏賊屍體，將照片放上網路後，引起廣大迴響。

據研究指出，深活在太平洋與大西洋深海的大王烏賊，是世界上最常的無脊椎動物，最新估計指出，雌性烏賊全長可至14公尺，其中身體長度4公尺，觸手長度則為10公尺或以上，但最長不超過20公尺。

大王烏賊與大王酸漿魷並列為世上最大的無脊椎動物，而因大王酸漿魷體重遠超大王烏賊，成為世上最重的無脊椎動物。兩者天敵同為抹香鯨，由於生活於深海，人們一般多只能從抹香鯨的胃中發現兩者。

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