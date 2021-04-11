日本鹿兒島狂搖…36小時內發生141次地震！　氣象廳曝：還會持續

▲日本鹿兒島36小時內發生141次地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

日本鹿兒島縣近海從9日晚間開始，已連續測得超過141起「震度1以上」地震，且發生超過3次震度4以上地震，居民對此感到惶恐不安。氣象廳表示，可能還會繼續有地震發生，必須做好相關防災準備；專家也指，2000年發生規模5.9地震前，也曾經歷過一段地震不斷的時期。

根據NHK報導，日本氣象廳資料顯示，九州南部鹿兒島縣的吐噶喇群島近海，從9日晚間開始至11日上午，共測得141次震度1以上地震。其中屬於十島村的惡石島從10日到11日上午，共發生3起震度達4的地震，儘管未造成災情，仍讓當地居民感到非常惶恐。

氣象廳指出，諏訪之瀨島的火山從3月底開始持續噴發，目前還未判定其與地震的關聯，而吐噶喇群島近海的地震活動可能還會持續，呼籲民眾必須隨時做好防災準備。

鹿兒島大學特任助教仲谷幸浩則表示，惡石島附近海域的海底呈凹陷帶狀，這種地形或與此波頻發的小規模地震有關，必須注意的是，2000年發生規模5.9地震前，也曾經歷過一段地震不斷的時期，因此必須持續注意。

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