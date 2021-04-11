線上尋寶！觀光局推「小鎮的祕密寶藏」　破5關爽賺4千元

▲我國多個經典小鎮都相當具有觀光特色。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局為推廣百大經典小鎮，推出「小鎮的祕密寶藏」線上尋寶遊戲，破解一關即可抽超商購物金，5大關卡全部破解，就有機會獲得最高4千元購物金。

觀光局於108年遴選出30個台灣經典小鎮及10個客庄慢城。109年則配合「脊梁山脈旅遊年」行銷主軸，推出30個經典、山城小鎮，今(110)年則以「自行車旅遊年」為主軸，遴選30個經典／自行車小鎮。

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百大經典小鎮中，坐擁美麗自行車道的小鎮就有64個、火車行經的則有36個，另有26個海灣小鎮、23個山城、16個農村、13個原民部落，以及12個客庄。

▲觀光局推出線上尋寶遊戲。（圖／觀光局提供）

為令旅客更加了解小鎮特色與亮點，觀光局推出「小鎮的祕密寶藏」線上尋寶遊戲，活動至6月2日截止，民眾在家就可安心玩，為出發旅行前做足準備。只要掃描小鎮的祕密寶藏QR code一起解鎖重重關卡，挖掘潛藏小鎮中的祕密寶箱，就可開箱抽好禮。

線上活動依據小鎮特色設計自行車／鐵道、客庄、山城、農村、原民等5大主題關卡，每一關卡共有5個小鎮相關趣味任務，完成關卡中所有任務後將可取得一組3位數密碼，輸入密碼即可開啟寶箱，取得最終寶箱的鑰匙，並可獲得「小鎮關卡獎」抽獎資格、同時解鎖下一個主題關卡。

觀光局表示，該活動每週解鎖一個關卡、一日可闖一個任務，5大主題關卡全部完成，則能開啟最終寶箱，並獲得「祕密寶藏獎」的抽獎資格，就有機會抽中最高4千元購物金。