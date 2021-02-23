「2021台灣燈會」副燈元宵首度亮相　燈區移展時間、地點出爐

▲2021台灣燈會副燈將移展於各地展出。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

「2021台灣燈會」雖然因疫情影響停辦，但為了不負燈藝師費心構思所製作的作品以及國人的期待，交通部觀光局決定以「台灣燈會 全台祈福」為概念，讓燈藝作品在台灣各地展出。2月26日至3月7日，將由副燈「竹鵲松風迎春曦」在日月潭國家風景區車埕貯木池登場，「犢站金榜」及「懷舊時光燈區」於雲嘉南濱海國家風景區北門遊客中心亮相。

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▲為了不負燈藝師費心構思所製作的作品以及國人的期待，觀光局決定以「台灣燈會 全台祈福」為概念，讓燈藝作品在台灣各地展出。（圖／觀光局提供）

首先亮相的「竹鵲松風迎春曦」及「犢站金榜」各有吉祥意涵及展演活動。在車埕展出的「竹鵲松風迎春曦」結合牛年及飛翔喜鵲，展演期間晚上6點至9點每30分鐘配合聲光秀進行展演，表現牛年擁抱幸福意象。

在北門的「犢站金榜」則以牛年形象身穿古代狀元服，為各行業考生、學子獻上祝福，只要民眾參與「犢站金榜」活動，還有機會獲得精美手鍊。

▲▼在北門的「犢站金榜」以牛年形象身穿古代狀元服，為各行業考生、學子獻上祝福。（圖／觀光局提供）

另外「迎賓門」將於參山國家風景區八卦山生態遊客中心展出，「動物星光燈區」、「傳藝風華燈區」則移展金門，成為台灣燈會歷史上第一次離島燈展，使各地國人皆能感受燈會的設計美學與感動。



配合小提燈「活力牛」造型亮相，在北門及車埕遊客中心皆有贈送小提燈活動，自2月25日至3月7日，每日上午9時至下午17時，與副燈「竹鵲松風迎春曦」、「犢站金榜」拍照、打卡上傳FB或IG，至南投「車埕鐵道觀光小學堂遊客中心」或台南「北門遊客中心」櫃檯出示手機畫面，確認後即可領取小提燈，每日限量發送，每人限領一份，送完為止。



2021台灣燈會除前述副燈及部分燈區在元宵節於他處移展外，主燈及部分燈區另擇於6月中端午節在新竹高鐵站前廣場移展，讓民眾在不同地點、不同時間點、不同節慶皆能體驗燈會科技、聲光結合美學，共同感受燈會的祝福，祈求牛年事事順心。

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