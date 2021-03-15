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陸「小鎮青年」成醫美消費主力增長群　他經濟「植髮」領銜

▲ETtoday新聞雲記者體驗東森自然美紅葉臻顏禮套課程。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸白領男性越來越重視醫美消費及個人保養。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

2020年《中國新白領消費行為研究報告》顯示，近兩成男性白領每月在醫美護膚方面的消費達1131元人民幣（約4863元新台幣），與女性的1197元人民幣（約5147元新台幣）基本持平。此外，也有電商平台在2020年雙11期間獲得醫美醫療訂單量增長近7倍，其中有近三成訂單來自男性消費者。

▲▼自然美新服務-美甲美睫。（圖／記者周宸亘攝）

▲東森自然美推出的美睫服務。（圖／記者周宸亘攝）

《新華網》報導，《中國新白領消費行為研究報告》的受訪群體中，有72.73%的男白領嘗試過面部護理，58.8%嘗試過水光針、熱瑪吉、光子護膚等醫美小手術，46.52%嘗試過紋眉、紋眼線、種睫毛等服務……嘗試醫美的男性群體更加年輕，從19歲-22歲年齡段開始嘗試醫美的男性比例已經超過女性，「00後」男性成為醫美消費的主力增長點。

華中科大同濟醫學院附屬協和醫院整形外科醫生李嘉倫，本身也是一位整形美容體驗派。他做過抽脂，也打玻尿酸、肉毒桿菌，嘗試過光子嫩膚和超聲刀，甚至對於諸多男性求美者熱衷的植髮，也在微博上分享自己的真實體驗。

杭州白領陳珊珊今年春節時回河南農村老家過年，她發現已經兩年沒見的表嫂外表上有點變化，「感覺比兩年前見到時年輕了很多，皮膚變好了，眼睛好像也更有神了。」經過表嫂解釋，陳珊珊才發現，原來表嫂是在朋友那打了水光針和玻尿酸，「因為是開在縣裡的個人工作室，價格比城市優惠很多。」

▲東森自然美高品質服務，深受消費者喜愛。（圖／記者魏有德攝）

▲醫美產業為美麗經濟一環，不少地方將醫美列入區域經濟增長重點項目。（圖／記者魏有德攝）

在大陸西部地區的甘肅省，也有越來越多公立醫院開設整形美容科，其中，甘肅省第二人民醫院整形美容科室，每月進行的美容及整形相關手術達40餘台，還定期邀請韓國專家赴蘭州開展常規美容手術和技術指導，連整形外科主任王永翔醫師也從燒傷科大夫「轉型」為醫美資師，進行各類整形手術。

由於醫美產業為「美麗經濟」的重要組成之一，具有附加值高、帶動力強等特點，以醫療美容為代表的美容消費需求，已成為除基本生活消費以外，繼住房、汽車、旅遊之後的第四大消費熱點。部分城市甚至已把醫美作為區域經濟增重點，譬如計畫打造「醫美之都」的四川成都，按當地政府規劃，2025年醫療美容產業營業收入將達到1000億元（單位，人民幣，下同），2030年達到2000億元。

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