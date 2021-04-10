績優警A詐團贓款35萬遭判刑　懲戒法院追加撤職+停止任用1年

▲中壢警分局陳姓偵查佐前年侵吞詐騙集團上繳35萬元贓款涉及貪汙，地院判處2年、緩刑4年，懲戒法院判決陳需撤職並停止任用1年。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局陳姓偵查佐前年趁承辦業務，侵吞詐騙集團35萬元贓款，事後辯稱是要幫女友還債，曾獲績優刑警的他被依貪汙罪嫌起訴，桃園地院審理後依2個貪污罪判處2年有期徒刑、緩刑4年；桃園市政府依法移送公務人員懲戒法院審理，懲戒法庭判決陳需撤職並停止任用1年。

桃園地院指出，34歲的陳姓偵查佐，前年承辦詐騙集團贓款時，分別在前年9月間將李姓車手扣押物品辦理繳入桃園地檢署贓物庫，趁機侵吞其中15萬元，同年12月間再從徐姓車手扣押物品辦理繳入贓物庫時，再侵吞20萬元，總計侵吞共計35萬元，少年法庭後來審理該詐欺案，察覺入庫贓款數目有異，通知中壢警分局才讓侵吞贓款案曝光。

地院審酌，陳姓偵查佐在東窗事發後，為彌補過錯，主動繳回犯罪所得，法官考量其當警察自2016年起考績均為甲等，辦案獲嘉獎429次、記功19次，戮力從公、盡忠職守，本無必要冒險犯案，雖辯稱是幫女友還債等因素，遇到難關、錯誤判斷犯錯，與一般圖一己私慾侵吞罪有別，依刑法第59條給予減刑，依2個侵占職務上持有非公用私有財物罪，分別判處1年、1年5月，應執行有期徒刑2年、褫奪公權2年、緩刑4年，緩刑期間需保護管束，並向指定公益機構提供120小時義務勞務。

由於陳是公務員，桃園市政府將本案移送懲戒法院審理，懲戒法庭審酌，陳除觸犯貪污治罪條例之罪外，並有違公務員服務法第5條公務員應清廉之旨，核屬公務員懲戒法第2條第1款違法執行職務行為，為維護公務紀律，自有懲戒之必要。本件依移送機關提供之資料，已足認違失事證明確，故不經言詞辯論逕為判決。

審酌陳為查緝犯罪之公務員，於執行公務時本應遵守法令規定，竟將保管非公用私有財物侵占入己，有辱官箴，損及政府與公務人員形象及公務員懲戒法第10條所列各款事項等一切情狀，判決陳需撤職並停止任用1年，本案還可上訴。

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