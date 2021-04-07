包庇翁茂鍾案？　3民團北檢告發6司法官：貪越大官越大

記者羅志華／台北報導

台灣永社、台灣陪審團協會、綠色逗陣之友會3個民間團體，不滿司法院在「司法史上最大醜聞」、牽扯上百位司法人員與翁茂鍾不當接觸一案，至今仍未對任何司法官追究刑事責任，於7日到台北地檢署，告發含石木欽等4位法官、2位檢察官，陪審團協會創會理事長鄭文龍律師更怒批，「貪越大、官越大」。

▲律師黃帝穎、鄭文龍，及前監察委員陳師孟3位民團代表，質疑司法院包庇翁茂鍾案，7日到北檢告發6位司法官。（圖／記者羅志華攝）

永社理事長黃帝穎律師表示，本次告發時任最高院法官石木欽、林奇福、顏南全，以及台南地院法官蘇義洲，還有台南地檢署時任檢察長方萬富、承辦案件的檢察官曲鴻煜，指這6人收受翁茂鍾不當利益罪嫌重大，其中無論接受飲宴招待、襯衫餽贈，甚至買股獲利，皆涉犯貪汙罪刑。

前監察委員、綠色逗陣之友會理事長陳師孟表示，本次來告發，是因檢察體系未盡應盡責任，指出司法官涉嫌貪瀆，人民無法提告只能告發，而監察院於2019年9月便對本案提出調查，但至今地檢署仍未對涉案人員提刑事訴訟，稱地檢署若仍不對本次告發採取行動，將追究檢察人員的刑事責任。

陪審團協會創會理事長鄭文龍律師更怒嗆，指幾位司法官買翁茂鍾未上市的股票，已是個很大的疑點，而從中獲利的成員中，竟還有曾任最高院的法官，根本是「貪越大、官越大」，痛批司法院包庇涉案人，「為什麼法官辦人民貪汙，法官貪汙卻不辦！？」

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