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桃園5校長主任爆採購醜聞　圖利廠商1300萬！校方工程竟業者主導

▲桃園地院審理弘兆錦國際公司負責人黃錦城於2013年間以校園採購案，涉嫌勾結5所小學校長與總務主任，圖利黃從中獲利1300餘萬元，30日一審判決出爐。（示意圖／視覺中國CFP）

▲弘兆錦公司負責人黃錦城涉勾結5小學校長與總務主任，綁標圍標海削1300餘萬元，一審黃被判囚12年，其餘校長等共犯判刑4年不等。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

已解散之弘兆錦國際公司負責人黃錦城於2013年間以可取得補助款經費，利誘新街、龍岡等5所國小校長與總務主任，由校方護航，廠商則以綁標、浮報或借牌等方式，圖利黃從中獲利1300餘萬元不當利益，桃園地院30日依貪汙罪嫌判處黃12年徒刑，相關校長與總務主任各判2年至4年不等徒刑，本案可上訴。

桃檢起訴書中指出，59歲的黃錦城系弘兆錦國際公司負責人，涉嫌在2013年間向有主辦政府採購案職權之新街國小前校長陳鍵源、龍岡國小前校長詹益鉅等人，以綁標後圍標方式，承包校園內40萬元至數百萬元不等的中小型工程，讓廠商得標還以特殊材料規格綁標，其中獲利達數百萬元。

檢方查出，陳、詹2校長在工程採購案等尚未成形或還未辦理採購公文前，先讓黃等業者到校討論工程與測量，還協助草擬工程預算等配合，2人為掩護總務人員，甚至以業者提出之預算書簽辦，再向縣府爭取工程費；檢方後來還查出僑愛國小前柳姓校長、中平國小前陳姓校長，及復旦國小前李姓主任與縣府原民局前蘇姓辦事員都涉案。

桃園地院查出，相關廠商先掌握標案規畫設計權，再以綁標或浮編方式，由黃等人找其他公司、商號圍標，或以借牌方式，最後都讓黃規畫公司實質得標，前後犯罪事實多達8項，涉綁標、浮標之人，均涉犯貪汙治罪對主管事務圖利罪，至於單純參與圍標或借牌等公司、負責人，涉犯政府採購法妨害投票罪，相關過程另觸犯背信罪、偽造文書罪與洩密罪等人。

地院法官審酌，黃錦城均以爭取補助款當經費利誘校長、總務主任犯罪，黃被依8個共同犯對主管事務圖利罪等判12年；陳鍵源依3個圖利罪合併執行4年、褫奪公權1年6月；原民局蘇姓承辦人圖利罪被判處5年2月，褫奪公權3年；陳姓、柳姓前校長各判處有期徒刑2年8月，褫奪公權1年4月；前校長詹益鉅判刑2年有期徒刑，褫奪公權1年，並需向公庫繳交10萬元、16小時法治教育、緩刑5年；復旦國小前李姓總務主任，判處有期徒刑2年，褫奪1年，緩刑5年，需向公庫支付8萬元與8小時法治教育，本案還可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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