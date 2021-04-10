影／桃園中壢驚見持刀隨機攻擊路人　「極度乾燥男」強制送醫

▲有網友在臉書上傳桃園市中壢區9日下午林森路有男子持刀隨機攻擊路人，員警據報趕往擒服男子到案。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區驚傳男子持刀隨機攻擊路人！有網友上傳臉書，在中壢區林森路有1名年輕男子不知何故，持刀隨機攻擊路人，幸好路人及時閃避未受傷，中壢警分局據報後出動快速打擊部隊到場，先將男子制伏帶回派出所訊問，警方調閱路口監視畫面發現，男子疑似精神不穩定，曾攻擊路人，後來見員警出現將水果刀收起，遭員警制伏後目前已通知家屬強制送醫治療。

有網友在臉書上傳一則影片，「中壢區林森路上一位長髮男子，身穿黑色極度乾燥外套疑似持刀隨機刺人，曾攻擊一位女性，還好沒有造成人受傷，住在林森路附近上課下課的小朋友們，鄰居大家要注意安全。我們在這邊開店，小孩都在這附近真的很可怕很擔心，發這則文是要大家注意安全」。

中壢警分局表示，9日中午曾接獲報案，但員警到場並未發現這名男子，下午2時許又接獲報案，員警再度趕赴現場，但這名24歲劉姓男子卻拒絕配合員警訊問，員警將其壓制後在其身上起出1把紅色水果刀，員警查出劉男疑似精神不穩定，經通知家屬後已強制送醫治療。

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