美國微調對台交往準則　管碧玲：台美關係更深化

▲美國國務院調整對台交往準則。（示意圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

美國國務院9日公布最新對台交往準則，放寬美台往來，以鼓勵美台接觸，反映雙邊深化的非官方關係。對此，民進黨立委管碧玲表示，美國把一個中國政策從「三合一」增加為「四合一」的表述，無疑讓台美關係更加深化。

美國國務院美東時間9日以發言人普萊斯（Ned Price）名義發出新聞稿，說明最新的對台交往準則，包括允許美國官員能夠常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處與台灣官員會晤。此外，美國官員也能出席雙橡園舉辦的活動，但不得參加雙十國慶等台灣重要節慶活動。

對此，管碧玲10日在臉書發文表示，從「三合一」到「四合一」微調「一個中國」政策，更加深化台美關係。

管碧玲指出，美國國務院過去對「一個中國」政策的配套，採用三合一的表述方式，作為政府官文書每提到一個中國時的模式，而「三合一」是指台灣關係法、三個公報、一個中國政策。

管碧玲認為，「三合一」的處理，區隔了中國「一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」。

管碧玲說明，美國總統拜登在民主黨選舉政綱中，沒有提到「一個中國」，但是宣稱追求美國國家利益與區域和平的國務院，不提一個中國料想是不可能做到的。

管碧玲說，儘管如此，國務院還是把一個中國政策從「三合一」增加為「四合一」的表述，今日的聲明在「台灣關係法、三個公報」之外，「一個中國」政策內涵把「六項保證」加進去了。

管碧玲強調，「四合一」在實質上微調了「一個中國政策」的內涵，這無疑讓台美關係更加深化。

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