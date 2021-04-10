陳菊戴「防霧透明口罩」：政府多用一點心　溝通才能無障礙

▲為方便聽障者的需求，國家人權委員會主委陳菊特別戴上透明防霧口罩。（圖／國家人權委員會提供）



記者林銘翰／台北報導

監察院長、國家人權委員會主委陳菊9日出席身心障礙者座談會時，特別換上有防霧功能的透明口罩，以方便聽覺障礙者辨識唇形與表情。陳菊表示，防疫期間大家都戴上口罩，但是對需要看唇形與表情來辨識的聽覺障礙者，卻遇到溝通上的阻礙，所以需要這種透明口罩，才能達到無障礙的溝通。

行政院去年12月發表「身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告」，國家人權委員會推派長期關注身心障礙者權益的人權委員王榮璋、王幼玲負責「獨立評估意見」相關作業。

為此，國家人權委員會安排北、中、南3場分區座談，邀請105位團體代表出席，並依不同障別需求，分別安排5場焦點座談，蒐集障礙者的意見，並且於9日在台北市身心障礙者服務中心召開最後一場座談會，有來自北台灣與東台灣共10個縣市、超過50個身心障礙者團體代表參與。

▲國家人權委員會為CRPD國家報告，撰提「獨立評估意見」舉辦座談會。（圖／國家人權委員會提供）



陳菊致詞時表示，這段防疫期間，大家都依照中央流行疫情指揮中心的要求戴上口罩，但是需要看唇形與表情來辨識的聽覺障礙者，就遇到溝通的阻礙，非常需要這種透明口罩，才能達到無障礙的溝通。

陳菊指出，為了對抗疫情，政府製作了許多防疫手冊，但是對於心智障礙者來說，只有文字敘述不容易理解，因此易讀版本格外重要，這些例子都是國內法律沒有明確規範，但是以CRPD公約的標準來看，需要政府再多用一點心。

陳菊也向與會代表說，國家人權委員會的任務，包括經常性、持續性地蒐集各方意見，了解聯合國人權公約在台灣落實的狀況，並且協調政府單位共同促進人權保障。

人權會表示，CRPD公約涵蓋範圍甚廣，在這幾場聽取意見的過程中，發現障礙社群現階段最關切的問題，集中在防疫措施未考量障礙者需求、身心障礙勞工無法依體能提早退休，以及社會大眾的意識提升有待加強等事項。

人權會也說，兩位人權委員的獨立評估意見定稿後，將製作手語版、點字版、易讀版和有聲書等，提供各種無障礙使用，落實「障礙者近用資訊」的人權，後續並翻譯為英文版送交國際審查委員參考。

▼中華民國脊髓損傷者聯合會秘書長施雍穆、台灣障礙者權促進會理事張惠美、人權委員王榮璋、人權會主委陳菊、人權委員王幼玲。（圖／國家人權委員會提供）



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